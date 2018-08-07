В Якутии проводят проверку после скандального видео с пьяным депутатом

Врио главы Якутии Айсен Николаев после появления в сети скандального видео поручил немедленно провести служебную проверку в отношении народного депутата Юрия Садовникова. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства республики.

В соцсетях появилось видео с кадрами инцидента, произошедшего 5 августа в гостиничном номере пилотов авиакомпании "Полярные авиалинии" в Усть-Нере Оймяконского улуса. Отмечается, что скандал устраивает заместитель генерального директора ГУП ЖКХ РС(Я), народный депутат республики по Колымо-Индигирской региональной группе Юрий Садовников, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

Сообщается, что Садовников весь вечер пил, а потом вломился в соседний номер, где поселись летчики - экипаж вертолета Ми-8. Садовников предложил им выпить с ним, однако пилоты отказались.

Ранее в Якутии скандал разгорелся вокруг министр связи и информационных технологий Якутии Александра Борисова. Его временно отстранили от должности за то, что он устроил сына и друзей в подведомственную структуру. Позже Борисов ушел в отставку.