Московская полиция выяснит обстоятельства избиения звезды фильмов "Такси"

Московская полиция начала проверку по факту избиения известного французского актера Сами Насери.

Ранее сообщалось, что звезду франшизы "Такси" в ночь на 5 августа избили в одном из клубов Москвы. Актер отдыхал там вместе с братом: инцидент якобы случился в результате конфликта с другим посетителем заведения, который ударил Насери по лицу. В результате артист обратился в НИИ имени Склифосовского.

"В настоящее время по данному факту проводится проверка", - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Официально в МВД пока никак не прокомментировали произошедшее.

Напомним, в 2014 году Сами Насери был арестован за поножовщину, а в 2007 году ему дали 10 месяцев тюрьмы за драку в ресторане.