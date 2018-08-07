"Второй честный гаишник" из Югры пожаловался главе МВД на отсутствие оплаты сверхурочной работы

Сотрудник ГИБДД из Сургута Сергей Иванов, ранее обращавшийся к главе СКР из-за уголовного преследования, записал новый ролик. На этот раз он возмущен тем, что сотрудникам полиции не платят сверхурочные, передает корреспондент Накануне.RU.

В обращении к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву Иванов говорит о том, что за 2014-16 гг. он накопил 764 часа или 95 дней переработки. Их ему должны были компенсировать либо дополнительными днями к отпуску, либо деньгами. В 2016-17 гг. он, написав рапорт, получал отгулы, однако впоследствии он не смог получить какой-либо компенсации. Также он заявил, что не получили аналогичные компенсации и другие сотрудники.

"В личном общении сотрудники отдела по работе с личным составом говорили, что я могу про отгулы забыть – они сгорели. Обжалуя официальный ответ полиции, я написал министру внутренних дел. Его перенаправили в УМВД по Югре, которое ответило мне, что переписка по отгулам со мной прекращена. Никто не объяснил, на каком основании запрещено предоставлять сотрудникам отгулы. Мне не понятно, почему мне и другим сотрудникам отказывают в компенсации сверхурочной работы?" - сказал Иванов.

Напомним, инспектор ранее прославился тем, что публично обратился к председателю СКР Александру Бастрыкину. По мнению инспектора, после многочисленных докладов о царящей в ГИБДД коррупции на него начали давить: в частности, против него возбудили дело. В своих бедах Иванов винит замначальника городской инспекции Евгения Духовникова, который якобы инициировал уголовное преследование подчиненного. При этом жалобы Иванова в окружное управление СКР якобы не дали никаких результатов.