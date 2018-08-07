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Митинги "провалились"? Против пенсионной "реформы" вышли 225 тысяч человек в 300 городах Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в 281 городе и собрали 225 тыс. человек, сообщает Конфедерация труда России (КТР). Этот результат беспрецедентен – еще ни одна народная волна протеста не была столь масштабной, утверждают организаторы. Правда, граждане все-таки митингуют так, как это удобно власти – разрозненно, а не в единой коалиции, в итоге транслируется мнение о "провале" акций.
07.08.2018
общество  |  добавить комментарий
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"С Трампом можно достичь соглашений, но потом все это будет перечеркнуто элитой" Россия продемонстрировала стрессоустойчивость. Нас не так-то легко взять голыми руками. Мы технически подготовились к некоторым моментам, которые могли быть ударом по российской экономике. Так что, на мой взгляд, заявления сенаторов о санкциях в большей степени рассчитаны на внутреннее пользование. Тем не менее, думаю, по некоторым персоналиям из российских олигархов американцы пройтись могут. Цель - подтолкнуть часть российской элиты выступить против Путина ради сохранения своих бизнес-активов.
07.08.2018
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"Второй честный гаишник" из Югры пожаловался главе МВД на отсутствие оплаты сверхурочной работы
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ГИБДД Сургут Сергей Иванов (2018) | Фото: youtube.com, Сергей Иванов

Сотрудник ГИБДД из Сургута Сергей Иванов, ранее обращавшийся к главе СКР из-за уголовного преследования, записал новый ролик. На этот раз он возмущен тем, что сотрудникам полиции не платят сверхурочные, передает корреспондент Накануне.RU.
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В обращении к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву Иванов говорит о том, что за 2014-16 гг. он накопил 764 часа или 95 дней переработки. Их ему должны были компенсировать либо дополнительными днями к отпуску, либо деньгами. В 2016-17 гг. он, написав рапорт, получал отгулы, однако впоследствии он не смог получить какой-либо компенсации. Также он заявил, что не получили аналогичные компенсации и другие сотрудники.

"В личном общении сотрудники отдела по работе с личным составом говорили, что я могу про отгулы забыть – они сгорели. Обжалуя официальный ответ полиции, я написал министру внутренних дел. Его перенаправили в УМВД по Югре, которое ответило мне, что переписка по отгулам со мной прекращена. Никто не объяснил, на каком основании запрещено предоставлять сотрудникам отгулы. Мне не понятно, почему мне и другим сотрудникам отказывают в компенсации сверхурочной работы?" - сказал Иванов.

Напомним, инспектор ранее прославился тем, что публично обратился к председателю СКР Александру Бастрыкину. По мнению инспектора, после многочисленных докладов о царящей в ГИБДД коррупции на него начали давить: в частности, против него возбудили дело. В своих бедах Иванов винит замначальника городской инспекции Евгения Духовникова, который якобы инициировал уголовное преследование подчиненного. При этом жалобы Иванова в окружное управление СКР якобы не дали никаких результатов.

Другие новости по темам: Сергей Иванов, обращение, министр внутренних дел, Владимир Колокольцев
07.08.2018 14:24 Мск | Сургут | Михаил Лукашкин
16:24 Екб

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"Второй честный гаишник" из Югры пожаловался главе МВД на отсутствие оплаты сверхурочной работы
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