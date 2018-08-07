Депутат ЗакСО предлагает ужесточить меры наказания за нарушение размещения агитации в городе

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер предложил ужесточить меры за расклейку предвыборных листовок в неположенном месте. Об этом он заявил на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Надо вносить изменения в административный кодекс и ужесточать штрафы. В листовках данные все есть, кто печатал, кто заказал, дело возбудить и остальное расскажут, можно и в камеру на ночь с клопами. А так, без наказания, двери уже квартирные начинают заклеивать", - пишет он.

По словам депутата Госдумы Дмитрия Ионина, смысла в ужесточении мер нет.

"Смысл ужесточать? Лепят на двери и фасады по четыре-шесть штук сразу. Сам по себе факт - невозможно доказать, кто клеил в таких ситуациях. Тупо наказывать тех, что указан в листовке? Поле для подстав. А лепить и дальше будут. Надо другие варианты смотреть", - ответил он на пост Вегнера.

Напомним, что выборы в городскую думу Екатеринбурга пройдут 9 сентября.