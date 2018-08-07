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Митинги "провалились"? Против пенсионной "реформы" вышли 225 тысяч человек в 300 городах Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в 281 городе и собрали 225 тыс. человек, сообщает Конфедерация труда России (КТР). Этот результат беспрецедентен – еще ни одна народная волна протеста не была столь масштабной, утверждают организаторы. Правда, граждане все-таки митингуют так, как это удобно власти – разрозненно, а не в единой коалиции, в итоге транслируется мнение о "провале" акций.
07.08.2018
общество  |  добавить комментарий
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"С Трампом можно достичь соглашений, но потом все это будет перечеркнуто элитой" Россия продемонстрировала стрессоустойчивость. Нас не так-то легко взять голыми руками. Мы технически подготовились к некоторым моментам, которые могли быть ударом по российской экономике. Так что, на мой взгляд, заявления сенаторов о санкциях в большей степени рассчитаны на внутреннее пользование. Тем не менее, думаю, по некоторым персоналиям из российских олигархов американцы пройтись могут. Цель - подтолкнуть часть российской элиты выступить против Путина ради сохранения своих бизнес-активов.
07.08.2018
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Бабушку убил? Курганская прокуратура боится признать свою возможную ошибку в неоднозначном уголовном деле
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прокуратура (2016) | Фото:vk.com

В Кургане работники прокуратуры ведут себя непонятным образом и бездействуют, когда им в ходе приема приносят результаты экспертизы.
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Как ранее сообщало Накануне.RU, в ноябре прошлого года жителю Кургана Константину Костину было усилено наказание и увеличен срок тюремного заключения с 12 до 13 лет в колонии строгого режима - такое решение принял Верховный суд РФ.

Напомним, молодого человека посадили в тюрьму из-за трагедии, которая произошла ночью 23 октября прошлого года в квартире одного из домов микрорайона Заозерный в Кургане - утверждалось, что пьяный 22-летний Костин без видимого повода из хулиганских побуждений не менее четырех раз ударил руками по голове лежавшую в коридоре без сознания потерпевшую 1950 года рождения. Как оказалось потом, женщиной была бабушка подруги Костина.

В результате открытой черепно-лицевой травмы лица пенсионерка скончалась. Есть информация, что женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, сам Костин и его родственники, а также адвокаты утверждали, что молодой человек не мог сделать такое, а пенсионерка упала в подъезде сама и получила такую травму. Об этом говорят и результаты экспертизы, которую сделали родственники Костина - об этом пишет портал "Область45".

Как рассказала бабушка Костина, они провели независимую экспертизу, согласно которой было установлено, что потерпевшая скончалась от смертельных травм, полученных при падении. Получается, что Костин никого не бил. Об этом же рассказывает и свидетельница - молодая девушка даже в ходе судебного разбирательства не утверждала, что Костин нанес женщине смертельные травмы.

По какой причине прокуратура Курганской области не принимает во внимание новые данные экспертизы - непонятно. В надзорное ведомство родственники Костина обращались уже не раз, однако там не идут навстречу родственникам осужденного.

Другие новости по темам: убийство, Курган, Заозерный, смерть, гибель, пенсионерка, Константин Костин, Верховный суд
07.08.2018 14:22 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
16:22 Екб

подписка на зен

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 08.11.2017 11:51 Мск
Верховный суд РФ увеличил тюремный срок молодому человеку, который в Кургане зверски убил бабушку своей подруги

Ранее 08.09.2017 11:08 Мск
12 лет тюрьмы строгого режима дали курганцу, который зверски убил бабушку своей подруги

Ранее 11.04.2017 14:42 Мск
Бил ногами по лицу. В Кургане будут судить молодого человека за убийство пенсионерки








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Бабушку убил? Курганская прокуратура боится признать свою возможную ошибку в неоднозначном уголовном деле
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