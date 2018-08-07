Бабушку убил? Курганская прокуратура боится признать свою возможную ошибку в неоднозначном уголовном деле

В Кургане работники прокуратуры ведут себя непонятным образом и бездействуют, когда им в ходе приема приносят результаты экспертизы.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в ноябре прошлого года жителю Кургана Константину Костину было усилено наказание и увеличен срок тюремного заключения с 12 до 13 лет в колонии строгого режима - такое решение принял Верховный суд РФ.

Напомним, молодого человека посадили в тюрьму из-за трагедии, которая произошла ночью 23 октября прошлого года в квартире одного из домов микрорайона Заозерный в Кургане - утверждалось, что пьяный 22-летний Костин без видимого повода из хулиганских побуждений не менее четырех раз ударил руками по голове лежавшую в коридоре без сознания потерпевшую 1950 года рождения. Как оказалось потом, женщиной была бабушка подруги Костина.

В результате открытой черепно-лицевой травмы лица пенсионерка скончалась. Есть информация, что женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, сам Костин и его родственники, а также адвокаты утверждали, что молодой человек не мог сделать такое, а пенсионерка упала в подъезде сама и получила такую травму. Об этом говорят и результаты экспертизы, которую сделали родственники Костина - об этом пишет портал "Область45".

Как рассказала бабушка Костина, они провели независимую экспертизу, согласно которой было установлено, что потерпевшая скончалась от смертельных травм, полученных при падении. Получается, что Костин никого не бил. Об этом же рассказывает и свидетельница - молодая девушка даже в ходе судебного разбирательства не утверждала, что Костин нанес женщине смертельные травмы.

По какой причине прокуратура Курганской области не принимает во внимание новые данные экспертизы - непонятно. В надзорное ведомство родственники Костина обращались уже не раз, однако там не идут навстречу родственникам осужденного.