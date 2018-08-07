Несмотря на реновацию и мусорные войны. Эксперты не увидели проблем на выборах у Собянина и Воробьева

Старт избирательных кампаний во многих регионах перед выборами 9 сентября был сознательно задержан властями, определяющим фактором для этого явился негативный фон по теме пенсионных изменений. Тем не менее, эксперты фонда "Петербургская политика" и другие аналитики сегодня не видят каких-то особых рисков при переизбрании мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьева, которые еще зимой заявили о собственных амбициях на переизбрание, передает корреспондент Накануне.RU.

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Итак, согласно оценке аналитиков фонда "Петербургская политика", представленном 7 августа, динамика рейтинга мэра Собянина по итогам июля текущего года остается на положительном уровне – 7,2 процентных пункта по отношению к июню, когда аналогичный показатель фиксировался на уровне 6,2. Прогноз – "стабильный".

Стабильны вроде бы и позиции губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, однако, в июле замеры его рейтинга показали незначительное снижение – 5,8 процентных пункта против 6,3 в июне (-0,5%), прогноз, как и у московского градоначальника тем не менее "стабильный".

Позиции обоих и возможные риски, впрочем, объясняются по-разному. Сергею Собянину ставится в заслугу урегулирование вопросов вокруг реновации, что буквально год назад сулило взрывоопасную повестку и недовольство горожан, подогреваемое деятелями оппозиции. На сегодняшний день эта опасность если не ликвидирована, то во многом минимизирована.

"Урегулирование кризиса вокруг реновации, неспособность оппозиции воспользоваться успехами на муниципальных выборах и неудача попыток выдвижения сильных конкурентов Собянину позволили укрепить контроль над политической ситуацией. В то же время столичное положение сохраняет очевидные риски, связанные как с социально-политическими настроениями, так и с высокой привлекательностью контроля над городскими активами у различных элитных групп", - отмечает в пояснительной записке президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.

У Воробьева, как второго столичного "генерал-губернатора", проблемы и риски были обозначены в принципе давно, а наиболее зримым их воплощением стала череда протестных митингов в Подмосковье прямо перед мартовскими выборами президента, что в известной мере, видимо, привело к недовольству в Администрации президента (АП).

"Регион остается точкой накопления социальных и политических рисков, однако вероятность их выплеска в период избирательной кампании удалось снизить", - считают в "Петербургской политике".

Директор Центра политологических исследований при Финансовом университете Павел Салин обращает внимание, что во многом спокойной для руководителей Москвы и Подмосковья ситуации на выборах способствует и сама оппозиция.

"Прежде всего стоит заметить, что нынешняя избирательная кампания в Москве и Подмосковье запомнится электорату тем, что… ничем не запомнится. Реальной альтернативы ни Собянину, ни Воробьеву не просматривается и если не произойдет чего-то экстраординарного, все-таки август месяц непредсказуемый, то 9 сентября все пройдет в плановом режиме. То есть действующие руководители останутся на своих местах. И это, мне кажется, ситуация, когда наша парламентская оппозиция, все партии, которые заседают в Госдуме, вместе дошли, что называется, до "ручки". Неспособность и нежелание выдвинуть собственных кандидатов на выборах в общем-то во вполне готовых к конкурентным выборам субъектах как нельзя характеризует эту самую "парламентскую оппозицию", - замечает эксперт.

Он особо оговаривает, что в Подмосковье по теме будущего освоения "мусорных" бюджетов, строительства мусороперерабатывающих заводов и полигонов и среди бизнес-элиты, и среди политических кланов был достигнут компромисс и на сегодняшний день серьезных рисков при переизбрании Воробьева нет и не будет. "Удалось договориться после мартовских "мусорных бунтов", а то, что время от времени какие-то свалки будут "всплывать" и ставиться в вину губернатору Московской области, это неизбежно. Консенсус, повторяю, по основным вопросам достигнут, всех интересантов в "мусорном бизнесе" так или иначе допустили до раздела пирога, так что проблема снята", - говорит Салин.

Не достанется особого негатива губернаторам и на теме пенсионной "реформы", затеянной Правительством. Во-первых, большинство граждан отлично понимает, что главы губерний точно не имеют отношения к этому вопросу. Во-вторых, тем главам, кто сейчас задействован в избирательных кампаниях, федеральный центр и Администрация президента предусмотрительно дал понять, что освобождает от обязанности каким-то образом реагировать предложенные изменения в пенсионном законодательстве, вести разъяснительную работу и т.д. Чтобы, разумеется, не собирать весь негатив, связанный с пенсионной тематикой.

"Имиджевые риски, которые взяли на себя региональные власти, пока не выглядят критически значимыми. В случае, если рамки законопроекта не претерпят радикальных компромиссных изменений, общее повышение социальной температуры затронет все властные структуры в целом – без особого акцента в адрес местных руководителей. Особенно это касается регионов, где осенью предстоят крупные избирательные кампании: здесь губернаторам и депутатам фактически предоставили возможность уклониться от публичных комментариев и тем самым не аккумулировать дополнительный негатив", - замечает Михаил Виноградов. При этом и сами прошедшие протесты в регионах и Москве, по мнению экспертов из "Петербургской политики", пока не являются критическими для власти.

"Прошедшие акции протеста в регионах имели двойственный эффект. Очевидным успехом был масштаб охвата: речь шла не только о крупных городах, но и о многих районных центрах и даже небольших поселениях. Однако говорить о появлении какой-либо внятной стратегии протеста не приходится. Эстетика и логика мероприятий напоминала регулярные "всероссийские акции протеста КПРФ", имеющие значение для внутрипартийного "тимбилдинга", но почти не влияла на текущую повестку и не вызывала ожиданий даже у самих участников протестов. И "системная", и непарламентская оппозиция действовали предсказуемо и не сумели перехватить инициативу", - считают в Фонде.

Возможно, именно на волне неопределенности и неясных ожиданий перед вторым, сентябрьским чтением законопроекта об изменении пенсионного законодательства в Госдуме и появились разговоры о слиянии некоторых парламентских партий и даже переформатировании "Единой России".

Так или иначе все эксперты сходятся во мнении, что предстоящие через месяц выборы глав Москвы и Подмосковья пройдут по вполне себе комфортному и предсказуемому сценарию для Кремля. Остается добавить, что соперниками к действующему губернатору Московской области избирком зарегистрировал 5 кандидатов, среди них: Лилия Белова ("Альянс зеленых"), Кирилл Жигарев (ЛДПР), Борис Надеждин ("Партия Роста"), Константин Черемисов (КПРФ) и Игорь Чистюхин ("Справедливая Россия").

Соперниками столичного мэра 9 сентября станут Илья Свиридов ("Справедливая Россия"), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Вадим Кумин (КПРФ) и Михаил Балакин ("Союз горожан").