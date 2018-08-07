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Митинги "провалились"? Против пенсионной "реформы" вышли 225 тысяч человек в 300 городах Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в 281 городе и собрали 225 тыс. человек, сообщает Конфедерация труда России (КТР). Этот результат беспрецедентен – еще ни одна народная волна протеста не была столь масштабной, утверждают организаторы. Правда, граждане все-таки митингуют так, как это удобно власти – разрозненно, а не в единой коалиции, в итоге транслируется мнение о "провале" акций.
07.08.2018
общество  |  добавить комментарий
Аналитика
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"С Трампом можно достичь соглашений, но потом все это будет перечеркнуто элитой" Россия продемонстрировала стрессоустойчивость. Нас не так-то легко взять голыми руками. Мы технически подготовились к некоторым моментам, которые могли быть ударом по российской экономике. Так что, на мой взгляд, заявления сенаторов о санкциях в большей степени рассчитаны на внутреннее пользование. Тем не менее, думаю, по некоторым персоналиям из российских олигархов американцы пройтись могут. Цель - подтолкнуть часть российской элиты выступить против Путина ради сохранения своих бизнес-активов.
07.08.2018
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Надо, эта "реформа" отражает полную некомпетентность правительства

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Новости
07.08.2018 14:13 Мск (16:13 Екб)
экономика
"Управляем вместе": пермяки могут сами выбрать, как развивать цифровую экономику
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земля, руки, клавиатуры, всемирная сеть, интернет, инновации (2011) | Фото: delatroy.files.wordpress.com

Жители Пермского края могут выразить свое мнение о том, на что следует направить усилия краевых властей в рамках подготовки кадров для цифровой экономики, создания условий и инфраструктуры для развития ИКТ-сектора, внедрения цифровых технологий в производственной сфере, применения IT-технологий в бюджетной сфере, а также в комплексном внедрении технологий "Умного города".

Голосование на портале "Управляем вместе" в разделе "Цифровая экономика Пермского края" предлагает на выбор проекты по пяти основным направлениям Концепции развития цифровой экономики Пермского края. Оно будет активно до конца сентября.

"В данном случае "Управляем вместе" выступает инструментом, с помощью которого все заинтересованные участники процесса могут принять участие в обсуждении приоритетных проектов, а также предложить собственный проект и найти партнеров для реализации. Пользователям портала предлагается рассмотреть и проголосовать за задачи и проекты, которые были определены экспертами от науки, образования, производства, ИТ-сферы и власти на Стратегической сессии по цифровой экономике. Новые предложения пройдут экспертизу проектных групп, а самые интересные и проработанные идеи будут предложены для реализации посредством краудфандинга", - сообщили Накануне.RU в министерстве информационного развития и связи Пермского края, .

Напомним, на второй стратегической сессии в мае текущего года широкому экспертному сообществу была представлена Концепция развития цифровой экономики Пермского края , которая призвана создать условия для ускоренного развития экономики и общества в Пермском крае на основе разработки и масштабного распространения информационных и телекоммуникационных технологий и услуг. Это позволит обеспечить в 2024 г. включение Пермского края в число лидеров Российской Федерации по уровню развития сектора ИКТ.

Для достижения этой цели к 2024 г. региону необходимо обеспечить приток и повышение качества кадровых, инфраструктурных, финансовых и иных ресурсов, а также стимулировать спрос на продукцию и услуги ИТ-сектора.

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07.08.2018 14:13 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
16:13 Екб

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"Управляем вместе": пермяки могут сами выбрать, как развивать цифровую экономику
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