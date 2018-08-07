"Управляем вместе": пермяки могут сами выбрать, как развивать цифровую экономику

Жители Пермского края могут выразить свое мнение о том, на что следует направить усилия краевых властей в рамках подготовки кадров для цифровой экономики, создания условий и инфраструктуры для развития ИКТ-сектора, внедрения цифровых технологий в производственной сфере, применения IT-технологий в бюджетной сфере, а также в комплексном внедрении технологий "Умного города".

Голосование на портале "Управляем вместе" в разделе "Цифровая экономика Пермского края" предлагает на выбор проекты по пяти основным направлениям Концепции развития цифровой экономики Пермского края. Оно будет активно до конца сентября.

"В данном случае "Управляем вместе" выступает инструментом, с помощью которого все заинтересованные участники процесса могут принять участие в обсуждении приоритетных проектов, а также предложить собственный проект и найти партнеров для реализации. Пользователям портала предлагается рассмотреть и проголосовать за задачи и проекты, которые были определены экспертами от науки, образования, производства, ИТ-сферы и власти на Стратегической сессии по цифровой экономике. Новые предложения пройдут экспертизу проектных групп, а самые интересные и проработанные идеи будут предложены для реализации посредством краудфандинга", - сообщили Накануне.RU в министерстве информационного развития и связи Пермского края, .

Напомним, на второй стратегической сессии в мае текущего года широкому экспертному сообществу была представлена Концепция развития цифровой экономики Пермского края , которая призвана создать условия для ускоренного развития экономики и общества в Пермском крае на основе разработки и масштабного распространения информационных и телекоммуникационных технологий и услуг. Это позволит обеспечить в 2024 г. включение Пермского края в число лидеров Российской Федерации по уровню развития сектора ИКТ.

Для достижения этой цели к 2024 г. региону необходимо обеспечить приток и повышение качества кадровых, инфраструктурных, финансовых и иных ресурсов, а также стимулировать спрос на продукцию и услуги ИТ-сектора.