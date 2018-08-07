На Тайвань прибудут американские морские пехотинцы

Американские морские пехотинцы впервые за 40 лет прибудут на Тайвань. Как сообщает "Международное радио Тайваня", они прибудут в Тайбэй, чтобы охранять новый комплекс американского института (фактически – посольства). Сейчас уже готовятся помещения для американского контингента.

Американских военнослужащих не было на Тайване около 40 лет после разрыва дипломатических отношений между США и Китайской республикой.

В этом году на Тайване впервые прошёл совместный с американской стороной форум по оборонной промышленности, от которого Тайбэй намерен создавать в сотрудничестве с Вашингтоном учебные реактивные самолёты и подводные лодки, что позволит создать заказы для местных авиастроительных предприятий и верфей.

Кроме того, Соединённые Штаты приняли закон о поездках на Тайвань, позволяющий отправлять на остров, который КНР считает своей неотъемлемой территорией, официальные делегации. Пекин в ответ обвинил США в нарушении принципа "одного Китая" и выразил серьёзное недовольство и решительный протест.