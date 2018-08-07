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Митинги "провалились"? Против пенсионной "реформы" вышли 225 тысяч человек в 300 городах Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в 281 городе и собрали 225 тыс. человек, сообщает Конфедерация труда России (КТР). Этот результат беспрецедентен – еще ни одна народная волна протеста не была столь масштабной, утверждают организаторы. Правда, граждане все-таки митингуют так, как это удобно власти – разрозненно, а не в единой коалиции, в итоге транслируется мнение о "провале" акций.
07.08.2018
общество  |  добавить комментарий
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"С Трампом можно достичь соглашений, но потом все это будет перечеркнуто элитой" Россия продемонстрировала стрессоустойчивость. Нас не так-то легко взять голыми руками. Мы технически подготовились к некоторым моментам, которые могли быть ударом по российской экономике. Так что, на мой взгляд, заявления сенаторов о санкциях в большей степени рассчитаны на внутреннее пользование. Тем не менее, думаю, по некоторым персоналиям из российских олигархов американцы пройтись могут. Цель - подтолкнуть часть российской элиты выступить против Путина ради сохранения своих бизнес-активов.
07.08.2018
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Новости
07.08.2018 13:51 Мск (15:51 Екб)
политика | Тюменская область
В тюменский избирком посыпались жалобы на агитацию кандидатов в депутаты гордумы
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Алексей Парфенов, кандидат от КПРФ, выборы губернатора Свердловской области, плакат, агитация (2017) | Фото: Накануне.RU

В избирком Тюмени начали поступать жалобы на агитацию кандидатов в депутаты гордумы. Заявители требовали снять с дистанции нескольких кандидатов, однако члены комиссии сочли обоснованной лишь одну жалобу. Материалы ушли в полицию, передает корреспондент Накануне.RU.

Кандидат в депутаты по округу № 16 Антон Пискулин ("Единая Россия") сообщил в избирком о расклейке на фасадах и подъездных дверях агитационных материалов в поддержку кандидата от КПРФ по тому же округу Павла Михайлова. Также в листовках значилась информация о проведении встреч с кандидатом.

Сам Михайлов отрицает свою причастность к распространению агитации. При этом председатель тюменского "Центра защиты прав потребителей жилищных услуг" в объяснениях заявила, что материал, указанный в жалобе. изготовлен и распространялся организацией в марте 2018 г. для просвещения населения в рамках совместного проекта с КПРФ. Указанные в листовках встречи были отменены и не проводились.

Комиссия пришла к выводу, что представленный текст все же содержит признаки агитации, при этом он не был представлен в комиссию до начала распространения.

"Обратиться в Управление Министерства внутренних дел России по городу Тюмени с представлением о проведении проверки по фактам, изложенным в обращении Пискулина Антона Александровича, пресечении противоправной агитационной деятельности, об изъятии незаконных агитационных материалов и о привлечении лиц к ответственности в соответствии с законодательством РФ", - говорится в решении комиссии.

Также в избирком поступили жалобы на агитацию кандидата от ЛДПР Дмитрия Елагина (округ №22) и справедливоросса Владимира Гороховцева (округ №15). В первом случае речь шла об агитационном буклете, во втором - о футболках с изображением кандидата. В обоих случаях комиссия сделала вывод, что материалы не являются предвыборной агитацией.

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07.08.2018 13:51 Мск | Тюмень | информационная служба Накануне.RU
15:51 Екб

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В тюменский избирком посыпались жалобы на агитацию кандидатов в депутаты гордумы
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