В тюменский избирком посыпались жалобы на агитацию кандидатов в депутаты гордумы

В избирком Тюмени начали поступать жалобы на агитацию кандидатов в депутаты гордумы. Заявители требовали снять с дистанции нескольких кандидатов, однако члены комиссии сочли обоснованной лишь одну жалобу. Материалы ушли в полицию, передает корреспондент Накануне.RU.

Кандидат в депутаты по округу № 16 Антон Пискулин ("Единая Россия") сообщил в избирком о расклейке на фасадах и подъездных дверях агитационных материалов в поддержку кандидата от КПРФ по тому же округу Павла Михайлова. Также в листовках значилась информация о проведении встреч с кандидатом.

Сам Михайлов отрицает свою причастность к распространению агитации. При этом председатель тюменского "Центра защиты прав потребителей жилищных услуг" в объяснениях заявила, что материал, указанный в жалобе. изготовлен и распространялся организацией в марте 2018 г. для просвещения населения в рамках совместного проекта с КПРФ. Указанные в листовках встречи были отменены и не проводились.

Комиссия пришла к выводу, что представленный текст все же содержит признаки агитации, при этом он не был представлен в комиссию до начала распространения.

"Обратиться в Управление Министерства внутренних дел России по городу Тюмени с представлением о проведении проверки по фактам, изложенным в обращении Пискулина Антона Александровича, пресечении противоправной агитационной деятельности, об изъятии незаконных агитационных материалов и о привлечении лиц к ответственности в соответствии с законодательством РФ", - говорится в решении комиссии.

Также в избирком поступили жалобы на агитацию кандидата от ЛДПР Дмитрия Елагина (округ №22) и справедливоросса Владимира Гороховцева (округ №15). В первом случае речь шла об агитационном буклете, во втором - о футболках с изображением кандидата. В обоих случаях комиссия сделала вывод, что материалы не являются предвыборной агитацией.