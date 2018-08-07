На свердловском предприятии УГМК рабочему сняло скальп

На Среднем Урале прокуратура проверяет информацию о травмировании рабочего в металлургическом цехе ОАО "Святогор" (входит в холдинг УГМК).

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, по предварительным данным, сегодня утром в помещении металлургического цеха предприятия сотрудники подрядной организации ООО "Уралпуть" выполняли работы по строительству железнодорожного полотна, когда при осмотре рельсов произошло самопроизвольное движение железнодорожной платформы. В результате, по данным прокуратуры, один из рабочих получил ушибленную скальпированную рану правой стопы и был госпитализирован в больницу.

Сейчас выясняются все обстоятельства: по результатам судебно-медицинского освидетельствования будет установлена степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего. Также устанавливается наличие трудовых либо гражданско-правовых отношений работника с подрядной организацией.

В прокуратуре намерены дать правовую оценку соблюдению требований федерального законодательства об охране труда. Кроме этого, будет установлено, разъяснялись ли рабочим правила техники безопасности со стороны ответственного сотрудника организации. Как заверили в ведомстве, при наличии оснований будут приняты самые исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Напомним, летом прошлого года крановщик "Святогора" получил два года колонии за нарушение правил безопасности, в результате чего погиб человек.