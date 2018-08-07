Судебные приставы взялись за дело агрокомплекса "Горноуральский", который загрязняет поля свиными отходами

Судебные приставы подключились к делу о загрязнении полей под Нижним Тагилом свиными отходами, которые сливает ООО "Агрокомплекс Горноуральский". Предприятие должно обеспечить поступление отходов разведения свиней на очистные сооружения, а также разработать проект рекультивации земельных участков, нарушенных в результате их химического загрязнения.

Как сообщил в Facebook эколог Андрей Волегов, судебные приставы возбудили исполнительное производство 1 августа 2018 г. Однако общественник заявляет, что отходы по-прежнему сливаются на поля, а лес, расположенный вдоль полей, "просто безнаказанно высыхает".

Еще в прошлом году прокуратура в ходе проверки выявила на предприятии многочисленные нарушения природоохранного законодательства, в том числе слив жидких свиных фекалий на арендованные поля вблизи села Малая Лая. Тогда было установлено, что агрокомплекс допускает превышение предельной концентрации биологического загрязнения по индексу бактерий группы кишечной палочки в 1 тыс. раз.

Меду тем агрокомплекс не имеет специальных документов на осуществление деятельности по обращению с отходами, не имеет собственных очистных сооружений и не осуществляет транспортировку отходов на очистные сооружения сторонних организаций. В связи с выявленными нарушениями закона прокуратура в суд направила иск к агрокомплексу.

В марте 2018 года суд удовлетворил требования прокуратуры о взыскании денежных средств с предприятия.