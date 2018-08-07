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Митинги "провалились"? Против пенсионной "реформы" вышли 225 тысяч человек в 300 городах Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в 281 городе и собрали 225 тыс. человек, сообщает Конфедерация труда России (КТР). Этот результат беспрецедентен – еще ни одна народная волна протеста не была столь масштабной, утверждают организаторы. Правда, граждане все-таки митингуют так, как это удобно власти – разрозненно, а не в единой коалиции, в итоге транслируется мнение о "провале" акций.
07.08.2018
общество  |  добавить комментарий
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"С Трампом можно достичь соглашений, но потом все это будет перечеркнуто элитой" Россия продемонстрировала стрессоустойчивость. Нас не так-то легко взять голыми руками. Мы технически подготовились к некоторым моментам, которые могли быть ударом по российской экономике. Так что, на мой взгляд, заявления сенаторов о санкциях в большей степени рассчитаны на внутреннее пользование. Тем не менее, думаю, по некоторым персоналиям из российских олигархов американцы пройтись могут. Цель - подтолкнуть часть российской элиты выступить против Путина ради сохранения своих бизнес-активов.
07.08.2018
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Судебные приставы взялись за дело агрокомплекса "Горноуральский", который загрязняет поля свиными отходами
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отходы, агрокомплекс &quot;Горноуральский&quot;, загрязнение полей (2018) | Фото: facebook.com/Андрей Волегов

Судебные приставы подключились к делу о загрязнении полей под Нижним Тагилом свиными отходами, которые сливает ООО "Агрокомплекс Горноуральский". Предприятие должно обеспечить поступление отходов разведения свиней на очистные сооружения, а также разработать проект рекультивации земельных участков, нарушенных в результате их химического загрязнения.
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Как сообщил в Facebook эколог Андрей Волегов, судебные приставы возбудили исполнительное производство 1 августа 2018 г. Однако общественник заявляет, что отходы по-прежнему сливаются на поля, а лес, расположенный вдоль полей, "просто безнаказанно высыхает".

Еще в прошлом году прокуратура в ходе проверки выявила на предприятии многочисленные нарушения природоохранного законодательства, в том числе слив жидких свиных фекалий на арендованные поля вблизи села Малая Лая. Тогда было установлено, что агрокомплекс допускает превышение предельной концентрации биологического загрязнения по индексу бактерий группы кишечной палочки в 1 тыс. раз.

отходы, агрокомплекс "Горноуральский", загрязнение полей(2018)|Фото: facebook.com/Андрей Волегов

Меду тем агрокомплекс не имеет специальных документов на осуществление деятельности по обращению с отходами, не имеет собственных очистных сооружений и не осуществляет транспортировку отходов на очистные сооружения сторонних организаций. В связи с выявленными нарушениями закона прокуратура в суд направила иск к агрокомплексу.

В марте 2018 года суд удовлетворил требования прокуратуры о взыскании денежных средств с предприятия.

отходы, агрокомплекс "Горноуральский", загрязнение полей(2018)|Фото: facebook.com/Андрей Волегов

Другие новости по темам: агрокомплекс Горноуральский, судебные приставы, Андрей Волегов, отходы, нарушения
07.08.2018 13:42 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:42 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 20.07.2017 07:47 Мск
Руководству агрокомплекса "Горноуральский" светит "уголовка" из-за разлива свиных фекалий








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Судебные приставы взялись за дело агрокомплекса "Горноуральский", который загрязняет поля свиными отходами
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