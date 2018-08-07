Дело Магомедовых: арест активов и банковских счетов компаний продлен до ноября

Суд продлил до 5 ноября срок ареста активов и банковских счетов порядка 25 компаний в рамках расследования уголовного дела Зиявутдина и Магомеда Магомедовых, обвиняемых в создании преступного сообщества и крупных хищениях бюджетных средств. Об этом сообщает "Интерфакс".

Напомним, арест обвиняемым ранее был продлен также до 5 ноября.

Фигуранты дела были задержаны в конце марта. Защита предлагала залог 2,5 млрд рублей, соразмерный сумме ущерба. Но оба бизнесмена были арестованы на два месяца до 30 мая. Ранее братьям Магомедовым было предъявлено обвинение по всем инкриминируемым им статьям, Магомед также обвиняется в незаконном обороте оружия.

Ранее судом были арестованы активы и банковские счета 24-х компаний в рамках расследования данного дела.

В частности, наложен арест на активы и банковские счета четырех компаний группы "Fesco" ("Femsta", "Феско сервис", "Феско бункер" и "Феско ЕРЦ"), ОАО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) и других.