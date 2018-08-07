Моор и Артюхов проинспектировали трассу Салехард - Надым, которая строится по программе "Сотрудничество"

Главы Тюменской области и ЯНАО посетили строящуюся дорогу Сургут – Салехард и оценили ход работ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Тюменской области, трасса строится в рамках программы "Сотрудничество", в которой участвуют все три региона тюменской "матрешки". Новая автомагистраль, связывающая Ямал с Большой землей, имеет огромное значение для развития межрегиональных экономических связей, добавил врио главы региона. Использование автомобильного транспорта позволит, например, снизить себестоимость доставляемых на Ямал продуктов питания тюменских производителей.

"Строительство автодороги до Салехарда - один из главных проектов, реализуемых в рамках программы "Сотрудничество". В работе на объектах участвуют строители с Ямала и из Тюменской области. Тюменские заводы выполняют заказы по изготовлению конструкций для возведения мостов, которых очень много на всем протяжении дороги. Наша общая задача - завершить стройку как можно быстрее", - заявил врио губернатора Тюменской области Александр Моор. Ямальский глава Дмитрий Артюхов поблагодарил коллегу за поддержку и выделение дополнительных средств.

"Автомобильная дорога Сургут - Салехард должна связать столицу Ямало-Ненецкого автономного округа с федеральной сетью автодорог. Это долгожданный объект для жителей западной части Ямала. Некоторые участки дороги уже введены в эксплуатацию, остальные находятся в активной стадии строительства. Мы ставим перед собой цель ввести автомагистраль в эксплуатацию в 2021 году", - отметил Артюхов.

Главы осмотрели и мост "Победа" длиной 1,3 км, который заменил понтонную переправу и обеспечил бесперебойное сообщение между Надымом и Новым Уренгоем в 2015 г. Пропускная способность сооружения – 3 тыс. машин в сутки. Вскоре рядом с асфальтом появится железнодорожный переход, часть Северного широтного хода. После осмотра Артюхов и Моор на стройке дороги Надым – Салехард изучили, как строители укладывают двухслойный асфальт.

"Любая дорога - это жизнь, это развитие экономики и социальной сферы. Решение о строительстве автодороги Сургут-Салехард - мудрое и нужное жителям наших регионов. Я поддержал этот проект, потому что все люди должны иметь возможность быстро и безопасно передвигаться, независимо от того, в какой части страны они живут", - подчеркнул Александр Моор.