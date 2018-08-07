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Митинги "провалились"? Против пенсионной "реформы" вышли 225 тысяч человек в 300 городах Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в 281 городе и собрали 225 тыс. человек, сообщает Конфедерация труда России (КТР). Этот результат беспрецедентен – еще ни одна народная волна протеста не была столь масштабной, утверждают организаторы. Правда, граждане все-таки митингуют так, как это удобно власти – разрозненно, а не в единой коалиции, в итоге транслируется мнение о "провале" акций.
07.08.2018
общество  |  добавить комментарий
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"С Трампом можно достичь соглашений, но потом все это будет перечеркнуто элитой" Россия продемонстрировала стрессоустойчивость. Нас не так-то легко взять голыми руками. Мы технически подготовились к некоторым моментам, которые могли быть ударом по российской экономике. Так что, на мой взгляд, заявления сенаторов о санкциях в большей степени рассчитаны на внутреннее пользование. Тем не менее, думаю, по некоторым персоналиям из российских олигархов американцы пройтись могут. Цель - подтолкнуть часть российской элиты выступить против Путина ради сохранения своих бизнес-активов.
07.08.2018
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Новости
07.08.2018 13:42 Мск (15:42 Екб)
общество | Ямало-Ненецкий АО
Моор и Артюхов проинспектировали трассу Салехард - Надым, которая строится по программе "Сотрудничество"
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Артюхов Моор инспекция (2018) | Фото: правительство.янао.рф

Главы Тюменской области и ЯНАО посетили строящуюся дорогу Сургут – Салехард и оценили ход работ.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Тюменской области, трасса строится в рамках программы "Сотрудничество", в которой участвуют все три региона тюменской "матрешки". Новая автомагистраль, связывающая Ямал с Большой землей, имеет огромное значение для развития межрегиональных экономических связей, добавил врио главы региона. Использование автомобильного транспорта позволит, например, снизить себестоимость доставляемых на Ямал продуктов питания тюменских производителей.

Артюхов Моор инспекция(2018)|Фото: правительство.янао.рф

"Строительство автодороги до Салехарда - один из главных проектов, реализуемых в рамках программы "Сотрудничество". В работе на объектах участвуют строители с Ямала и из Тюменской области. Тюменские заводы выполняют заказы по изготовлению конструкций для возведения мостов, которых очень много на всем протяжении дороги. Наша общая задача - завершить стройку как можно быстрее", - заявил врио губернатора Тюменской области Александр Моор. Ямальский глава Дмитрий Артюхов поблагодарил коллегу за поддержку и выделение дополнительных средств.

"Автомобильная дорога Сургут - Салехард должна связать столицу Ямало-Ненецкого автономного округа с федеральной сетью автодорог. Это долгожданный объект для жителей западной части Ямала. Некоторые участки дороги уже введены в эксплуатацию, остальные находятся в активной стадии строительства. Мы ставим перед собой цель ввести автомагистраль в эксплуатацию в 2021 году", - отметил Артюхов.

Артюхов Моор инспекция Надымский район(2018)|Фото: правительство.янао.рф

Главы осмотрели и мост "Победа" длиной 1,3 км, который заменил понтонную переправу и обеспечил бесперебойное сообщение между Надымом и Новым Уренгоем в 2015 г. Пропускная способность сооружения – 3 тыс. машин в сутки. Вскоре рядом с асфальтом появится железнодорожный переход, часть Северного широтного хода. После осмотра Артюхов и Моор на стройке дороги Надым – Салехард изучили, как строители укладывают двухслойный асфальт.

Артюхов Моор инспекция Надымский район(2018)|Фото: правительство.янао.рф

"Любая дорога - это жизнь, это развитие экономики и социальной сферы. Решение о строительстве автодороги Сургут-Салехард - мудрое и нужное жителям наших регионов. Я поддержал этот проект, потому что все люди должны иметь возможность быстро и безопасно передвигаться, независимо от того, в какой части страны они живут", - подчеркнул Александр Моор.

Артюхов Моор инспекция Надымский район(2018)|Фото: правительство.янао.рф

Другие новости по темам: Дмитрий Артюхов, Александр Моор, Леонид Дяченко, Надымский район
07.08.2018 13:42 Мск | Надым | Михаил Лукашкин
15:42 Екб

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Моор и Артюхов проинспектировали трассу Салехард - Надым, которая строится по программе "Сотрудничество"
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