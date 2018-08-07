В Челябинской области на участке трассы М-5 может появиться платная дорога

На участке трассы М-5 Сатка – Миасс может появиться первый в УрФО участок платной дороги. Участок возле хребта Уреньга является одним из самых аварийных, поэтому по решению губернатора Бориса Дубровского рассматривается несколько вариантов реализации проекта строительства платной автодороги на этом участке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкономразвития.

Строительство платной дороги позволит сократить время в пути в два раза: 35 минут для легковых автомобилей, вместо 67. Дорога протяженностью 68 км будет рассчитана на четыре полосы.

По словам вице-губернатора Руслана Гаттарова, при реализации проекта возрастет роль Сатки, как важного транспортного узла на пересечении ключевых автодорог, и появится импульс для туристско-рекреационной деятельности на территориях национальных парков Зюраткуль и Таганай.

Замгубернатора рассказал, что интерес к проекту выразили несколько инвесторов, однако мировой опыт показывает, что реализация таких проектов возможна только при поддержке Федерального центра.

Напомним, в марте на расширенном заседании коллегии Минтранса РФ в Москве губернатор Борис Дубровский предложил рассмотреть вариант строительства дороги-дублера участка трассы М-5 между городами Миасс, Златоуст и Сатка.