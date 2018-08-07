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Митинги "провалились"? Против пенсионной "реформы" вышли 225 тысяч человек в 300 городах Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в 281 городе и собрали 225 тыс. человек, сообщает Конфедерация труда России (КТР). Этот результат беспрецедентен – еще ни одна народная волна протеста не была столь масштабной, утверждают организаторы. Правда, граждане страны все-таки митингуют так, как это удобно власти – разрозненно, а не в единой коалиции, в итоге транслируется мнение о "провале" акций.
07.08.2018
общество  |  добавить комментарий
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 4


НДС включат в квитанции С января 2019 г. суммы в платежках за жилищно-коммунальные услуги могут повыситься еще на 2% из-за роста НДС. Предложение рассматривается в Минэкономразвития, чиновники говорят о необходимости компенсационных мер для ресурсоснабжающих организаций. Решение, если оно будет принято, дезавуирует обещания Правительства о том, что рост НДС не коснется социально-значимых услуг.
06.08.2018
общество ;  | комментариев: 2
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На Южном Урале бывший инженер РЖД подозревается в мошенничестве
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Следственный комитет, СК (2016) | Фото: dosug.md

В Челябинской области будут судить бывшего инженера отдела организации работы вокзалов и развития сервисных услуг. Она подозревается в мошенничестве.
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В октябре 2016 года 57-летняя женщина договорилась о финансировании в размере 50 тыс. рублей с целью приобретения товарно-материальных ценностей для нужд железнодорожного вокзала станции Бердяуш, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

После этого она дала указание начальнику железнодорожного вокзала вернуть ей из этой суммы 40 тыс. рублей.

Также с 2015 года по 2017 год женщина совершила 19 эпизодов хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, предназначавшихся на приобретение товарно-материальных ценностей для нужд железнодорожных вокзалов Южно-Уральской железной дороги в сумме около 600 тыс. рублей.

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07.08.2018 13:36 Мск | Михаил Белокрылов
15:36 Екб

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На Южном Урале бывший инженер РЖД подозревается в мошенничестве
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