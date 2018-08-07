На Южном Урале бывший инженер РЖД подозревается в мошенничестве

В Челябинской области будут судить бывшего инженера отдела организации работы вокзалов и развития сервисных услуг. Она подозревается в мошенничестве.

В октябре 2016 года 57-летняя женщина договорилась о финансировании в размере 50 тыс. рублей с целью приобретения товарно-материальных ценностей для нужд железнодорожного вокзала станции Бердяуш, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

После этого она дала указание начальнику железнодорожного вокзала вернуть ей из этой суммы 40 тыс. рублей.

Также с 2015 года по 2017 год женщина совершила 19 эпизодов хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, предназначавшихся на приобретение товарно-материальных ценностей для нужд железнодорожных вокзалов Южно-Уральской железной дороги в сумме около 600 тыс. рублей.