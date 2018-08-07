СМИ: губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко решил идти на третий срок

СМИ сообщили, что действующий губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко принял решение идти на третий срок.

Эту информацию подтвердил собеседник РБК, близкий к администрации президента, и источник, близкий к руководству города: по словам первого, у Полтавченко есть желание продолжать губернаторскую работу и дальше, своему близкому окружению он говорил об этом еще в начале года. Источник утверждает, что губернатор обсуждал свое участие в выборах с руководством страны и нашел поддержку.

Другой источник, близкий к руководству города, рассказал, что в городской администрации уже были совещания, на которых говорилось, что "мы идем на выборы и пора готовиться к ним", где "мы" - это сам Полтавченко и его команда.

"Все исходят из того, что губернатор идет на новый срок", - уточняет собеседник издания.

Георгий Полтавченко был назначен губернатором в 2011 году. В 2014-м он пошел на досрочные выборы, набрав 79,3% голосов. Полномочия губернатора Санкт-Петербурга истекают в 2019 году, когда состоятся выборы нового главы.

Добавим, недавно назначенный новый глава петербургского Горизбиркома - бывший главный федеральный инспектор Свердловской области Виктор Миненко - ушел в отпуск на три недели сразу после назначения. По данным "Фонтанки", он взял отпуск "по семейным обстоятельствам" и на рабочем совещании якобы сообщил коллегам, что едет отдыхать на море.

Напомним, слухи об отставке Полтавченко появлялись осенью прошлого года. В Кремле тогда назвали их "русской народной забавой".