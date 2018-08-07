Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу представил своего нового заместителя генерал-полковника Андрея Картаполова, передает РИА Новости.
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На селекторном совещании Шойгу обороны выразил уверенность, что знания и опыт Картаполова позволят ему эффективно выполнять поставленные задачи.
Бывший командующий Западным военным округом (ЗВО) Картаполов был назначен замминистра 13 июля указом президента.
Напомним, ранее он возглавил Главное военно-политическое управление, созданное недавно в Минобороны.