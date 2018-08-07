Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу представил своего нового заместителя генерал-полковника Андрея Картаполова, передает РИА Новости.

На селекторном совещании Шойгу обороны выразил уверенность, что знания и опыт Картаполова позволят ему эффективно выполнять поставленные задачи.

Бывший командующий Западным военным округом (ЗВО) Картаполов был назначен замминистра 13 июля указом президента.

Напомним, ранее он возглавил Главное военно-политическое управление, созданное недавно в Минобороны.