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Оптимизм растет быстрее доходов? Аналитики сообщили о росте зарплат россиян

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Митинги "провалились"? Против пенсионной "реформы" вышли 225 тысяч человек в 300 городах Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в 281 городе и собрали 225 тыс. человек, сообщает Конфедерация труда России (КТР). Этот результат беспрецедентен – еще ни одна народная волна протеста не была столь масштабной, утверждают организаторы. Правда, граждане страны все-таки митингуют так, как это удобно власти – разрозненно, а не в единой коалиции, в итоге транслируется мнение о "провале" акций.
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общество  |  добавить комментарий
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Новости
07.08.2018 13:50 Мск (15:50 Екб)
экономика | В России
Оптимизм растет быстрее доходов? Аналитики сообщили о росте зарплат россиян
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кошелек, мелочь, зарплата, долг (2016) | Фото: punkt-a.info

Рост зарплат в России в ближайшие месяцы составит 4-6% в реальном исчислении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прогноз сделали аналитики Финансового университета при Правительстве России, они отметили растущую потребительскую активность населения и повышение интереса к покупке недвижимости и инвестированию. В то же время статистика банков говорит о том, что покупательская активность увеличивается параллельно с кредитной нагрузкой населения, поэтому связывать покупки техники с приумножением доходов не вполне объективно. Да и динамика роста зарплат, даже в официальных отчетах статистов, затухает.

В экономическом прогнозе Финуниверситета отмечено ожидание повышения благосостояния работающих граждан в краткосрочной перспективе, а в течение года зарплаты увеличатся на 5,2%, считают аналитики.

"По нашим оценкам, рост реальных зарплат в России продолжится как минимум до конца 2018 г., а скорее всего – и на протяжении первой половины 2019 г.", – говорится в прогнозе.

Финансовый университет приводит данные Росстата о росте реальной зарплаты в России по итогам июня на 7,2%, а в мае динамика была 7,6%. При этом, по данным федеральной службы статистики, в мае рост реальных доходов россиян был околонулевым – 0,3%, в июне темпы сократились еще на 0,1%.

В данном случае непонятно, какие источники в представлении аналитиков Финансового университета обеспечат рост зарплаты в России и реальных доходов, говорит руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

"Мы видим, что процессы идут в обратном направлении: повышены тарифы, выросли цены на бензин, на 2% увеличится ставка налога на добавленную стоимость. за этим последует рост цен, что увеличит расходы россиянина, минимум, на 4 тыс. руб. Можем ли мы в этих условиях ждать роста зарплат? Думаю, нет. Все остается на прежнем уровне. Если государство в своей сфере ответственности не предпримет мер по реальному повышению зарплат, а не ставок, медикам, учителям, преподавателям университетов, не введет минимальную почасовую оплату труда, меньше которой платить будет нельзя, то мы едва ли в силу рыночных обстоятельств увидим повышение зарплаты. Для этого нет весомых причин", – рассказал Накануне.RU эксперт.

В экономическом прогнозе Финансовый университет говорит о высокой потребительской активности: "Растет доля россиян, готовых в ближайшие месяцы приобрести различную бытовую технику или новый легковой автомобиль, повышается спрос на более качественное и дорогое продовольствие. Мы видим все больше людей, готовых открыть новый бизнес, увеличивается предпринимательская активность владельцев уже существующих малых и средних предприятий".

Источники, из которых россияне оплачивают растущий спрос, остались за кадром. По данным Бюро кредитных историй, на докризисный уровень вернулось автокредитование, в целом кредитование населения в июне увеличилось на 15,9% в годовом выражении: в первом полугодии 2-18 г. россияне взяли потребительских кредитов на 1,1 трлн руб., долги выросли до 13,3 трлн руб. Вместе с тем кредиты корпоративному сектору растут более низкими темпами.

Промышленность могла бы дать импульс экономике, но основой роста являются кредиты, отмечает Колташов. И эта серьезная проблема до сих пор не решена, у населения и промышленности по-прежнему нет своих денег. Меры властей не работают на развитие и поддержку внутреннего рынка.

"Напротив, Министерство экономического развития заявляет о том, что достигнуты пределы импортозамещения и необходимо наращивать экспорт. В этом есть определенный резон, но позиция скрывает нежелание стимулировать внутренний рынок и повышать внутренний спрос. Пока не будет этих мероприятий, не может быть реального роста благосостояния населения", – говорит Василий Колташов.

Едва ли не единственной негативной тенденцией, которую заметили в Финансовом университете, стал рост напряженности на рынке труда: увеличивается количество занятых поиском работы. Поиски работы у россиян сегодня занимают больше времени, чем несколько лет назад, это говорит, что на рынке господствует работодатель, объясняет глава Центра политэкономических исследований.

"Его господство с повышением пенсионного возраста еще сильнее укрепится. В этой ситуации – избытка рабочей силы – работодатель не мотивирован к тому, чтобы повышать зарплату", – говорит Колташов.

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07.08.2018 13:50 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
15:50 Екб

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Оптимизм растет быстрее доходов? Аналитики сообщили о росте зарплат россиян
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