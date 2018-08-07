Порошенко неделю отдыхал в Европе

Украинский президент Петр Порошенко все-таки провел неделю в Европе, вероятно на своей вилле в Испании. Об этом говорят как сообщение его администрации, так и сообщения журналистов.

В администрации Порошенко заявили, что он с 29 июля по 5 августа был "с частной поездкой в Евросоюзе для проведения ряда встреч".

Там также отметили, что Порошенко потратил на это свои личные средства. Однако на вопросы "Украинской правды" о том, зачем и куда он ездил, не ответили.

Украинский журналист Александр Дубинский написал, что семья Порошенко отдыхала в особняке в испанском городе Ронда, куда дочь президента пригласила подруг в честь окончания колледжа. Фотографии из Испании Александра Порошенко разместила в Instagram в своем аккаунте Lavirim. Этот аккаунт Дубинский нашел, когда писал о странице президента в Facebook, которую тот ведет под псевдонимом Peter Lions.

По данным Дубинского, вилла принадлежит Порошенко, но оформлена на первого зама секретаря СНБО Олега Гладковского - старого друга и делового партнера Порошенко, как писала New York Times.

Журналистка Ольга Василевская-Смаглюк разыскала эту виллу и постучала, а ворота открыла девушка, "очень похожая на дочь Петра Евгению". Потом выглянул ее брат, и оба пропали в доме, а минут через пять конвой выпроводил ее на выход.

"Присутствие семьи Порошенко в Марбелье подтверждает и тот факт, что из Малаги в Вену в воскресенье вылетел частный борт, связанный с авиакомпанией на улице Электриков, 29а. А в Киев из Вены через 10 минут вылетел президентский борт, стоявший там восемь дней", - написала она.

При этом по возвращении в Киев Порошенко с семьей демонстративно пошел в киевский ресторан и даже дал себя сфотографировать, что указывает на запланированный характер его "обнаружения" на Украине.

Таким образом, Порошенко снова скрывает свои поездки на заграничные курорты, о которых только потом узнают журналисты. В начале января он неделю тайно отдыхал на Мальдивах по фальшивым документам, потратив на это $500 тыс.