В Петербурге задержан мужчина, стрелявший в воздух из автомата возле жилого дома

В Петербурге полицейские задержали мужчину, стрелявшего в воздух возле жилого дома.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, вечером 5 августа поступил сигнал, что у дома №11 на улице Дыбенко неизвестный произвел несколько выстрелов в воздух из автоматического оружия и скрылся. В ходе патрулирования сотрудники полиции Невского района задержали 32-летнего местного жителя. В его квартире был изъят предмет, похожий на автомат.

Сейчас оружие направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Пока что стрелок отпущен под подписку о невыезде.