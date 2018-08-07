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Митинги "провалились"? Против пенсионной "реформы" вышли 225 тысяч человек в 300 городах Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в 281 городе и собрали 225 тыс. человек, сообщает Конфедерация труда России (КТР). Этот результат беспрецедентен – еще ни одна народная волна протеста не была столь масштабной, утверждают организаторы. Правда, граждане страны все-таки митингуют так, как это удобно власти – разрозненно, а не в единой коалиции, в итоге транслируется мнение о "провале" акций.
07.08.2018
общество  |  добавить комментарий
Аналитика
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 4


НДС включат в квитанции С января 2019 г. суммы в платежках за жилищно-коммунальные услуги могут повыситься еще на 2% из-за роста НДС. Предложение рассматривается в Минэкономразвития, чиновники говорят о необходимости компенсационных мер для ресурсоснабжающих организаций. Решение, если оно будет принято, дезавуирует обещания Правительства о том, что рост НДС не коснется социально-значимых услуг.
06.08.2018
общество ;  | комментариев: 2
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Новости
07.08.2018 12:43 Мск (14:43 Екб)
политика | В России | В бывшем СССР
МИД: Целью операции в Южной Осетии было прекращение агрессии Грузии
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южная осетия грузия война (2008) | Фото: Василий Дерюгин/Коммерсантъ

Целью российской военной операции в Южной Осетии в 2008 году было прекращение агрессии Грузии и предотвращение возможности повторных нападений, заявляет Министерство иностранных дел России.
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В ведомстве подчеркнули, что организация и проведение этой операции были строго пропорциональны угрозе со стороны Грузии. Об этом говорится в комментарии к 10-й годовщине августовских событий 2008 года на Кавказе.

В 2009 году независимая экспертная комиссия, созванная Евросоюзом в 2008 году для расследования обстоятельств войны в Южной Осетии, сочла, что вина за развязывание конфликта лежит на Грузии.

южная осетия грузия война(2008)|Фото: Reuters

Авторы документа пришли к мнению, что первоначально военный ответ России на грузинскую агрессию был "законным", поскольку действия РФ носили оборонительный характер, однако последующая реакция российских вооруженных сил вышла за "разумные границы".

Комиссию возглавлял швейцарский дипломат Хайди Тальявини, на расследование было потрачено 1,6 миллиона евро.

Как заявляли эксперты Накануне.RU, сейчас остаются тлеющими другие конфликты на постсоветском пространстве, которые могут повторить "08.08.08".

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07.08.2018 12:43 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:43 Екб

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МИД: Целью операции в Южной Осетии было прекращение агрессии Грузии
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