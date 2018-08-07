МИД: Целью операции в Южной Осетии было прекращение агрессии Грузии

Целью российской военной операции в Южной Осетии в 2008 году было прекращение агрессии Грузии и предотвращение возможности повторных нападений, заявляет Министерство иностранных дел России.

В ведомстве подчеркнули, что организация и проведение этой операции были строго пропорциональны угрозе со стороны Грузии. Об этом говорится в комментарии к 10-й годовщине августовских событий 2008 года на Кавказе.

В 2009 году независимая экспертная комиссия, созванная Евросоюзом в 2008 году для расследования обстоятельств войны в Южной Осетии, сочла, что вина за развязывание конфликта лежит на Грузии.

Авторы документа пришли к мнению, что первоначально военный ответ России на грузинскую агрессию был "законным", поскольку действия РФ носили оборонительный характер, однако последующая реакция российских вооруженных сил вышла за "разумные границы".

Комиссию возглавлял швейцарский дипломат Хайди Тальявини, на расследование было потрачено 1,6 миллиона евро.

Как заявляли эксперты Накануне.RU, сейчас остаются тлеющими другие конфликты на постсоветском пространстве, которые могут повторить "08.08.08".