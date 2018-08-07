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Митинги "провалились"? Против пенсионной "реформы" вышли 225 тысяч человек в 300 городах Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в 281 городе и собрали 225 тыс. человек, сообщает Конфедерация труда России (КТР). Этот результат беспрецедентен – еще ни одна народная волна протеста не была столь масштабной, утверждают организаторы. Правда, граждане страны все-таки митингуют так, как это удобно власти – разрозненно, а не в единой коалиции, в итоге транслируется мнение о "провале" акций.
07.08.2018
общество  |  добавить комментарий
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 4


НДС включат в квитанции С января 2019 г. суммы в платежках за жилищно-коммунальные услуги могут повыситься еще на 2% из-за роста НДС. Предложение рассматривается в Минэкономразвития, чиновники говорят о необходимости компенсационных мер для ресурсоснабжающих организаций. Решение, если оно будет принято, дезавуирует обещания Правительства о том, что рост НДС не коснется социально-значимых услуг.
06.08.2018
общество ;  | комментариев: 2
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Новости
07.08.2018 12:27 Мск (14:27 Екб)
политика | В бывшем СССР | Украина
На Украине раскритиковали идею отменить поезда в Россию
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(2006) | Фото: www.ayalla.ru

На Украине подвергли резкой критике идею прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Депутат Верховной рады с нацистскими взглядами Игорь Мосийчук заявил, что это ударит прежде всего по украинским гражданам.
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По его словам, миллионы украинцев, "как бы к ним кто ни относился", работают в России.

"И если завтра, условно говоря, границы закроют, то как людям до дома добираться – почтой, бандеролью? И на чем им потом зарабатывать? А наша экономика, которая и так в стагнации благодаря нашим попрошайкам, окончательно рухнет", – сказал Мосийчук в эфире телеканала "112 Украина", имея в виду руковдство страны.

Кроме того, бывший замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава отметил, что прекращение железнодорожного сообщения с Россией может дополнительно убедить европейцев в правильности строительства "Северного потока-2", против которого выступает Киев.

"Подобные шаги... будут показывать, что Украина может принимать подобные политические решения без предупреждений и, соответственно, стимулировать поиски альтернативных и более стабильных вариантов транспортировки", – сказал Кава на телеканале NewsOne.

Также он подчеркнул, что Россия может принять ответные меры, и этом приведет к потерям для украинской экономики на десятки миллиардов гривен в год.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев рассматривает вариант отмены железнодорожного сообщения с Россией.

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07.08.2018 12:27 Мск | Евгений Чернышёв
14:27 Екб

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На Украине раскритиковали идею отменить поезда в Россию
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