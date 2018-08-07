На Украине раскритиковали идею отменить поезда в Россию

На Украине подвергли резкой критике идею прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Депутат Верховной рады с нацистскими взглядами Игорь Мосийчук заявил, что это ударит прежде всего по украинским гражданам.

По его словам, миллионы украинцев, "как бы к ним кто ни относился", работают в России.

"И если завтра, условно говоря, границы закроют, то как людям до дома добираться – почтой, бандеролью? И на чем им потом зарабатывать? А наша экономика, которая и так в стагнации благодаря нашим попрошайкам, окончательно рухнет", – сказал Мосийчук в эфире телеканала "112 Украина", имея в виду руковдство страны.

Кроме того, бывший замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава отметил, что прекращение железнодорожного сообщения с Россией может дополнительно убедить европейцев в правильности строительства "Северного потока-2", против которого выступает Киев.

"Подобные шаги... будут показывать, что Украина может принимать подобные политические решения без предупреждений и, соответственно, стимулировать поиски альтернативных и более стабильных вариантов транспортировки", – сказал Кава на телеканале NewsOne.

Также он подчеркнул, что Россия может принять ответные меры, и этом приведет к потерям для украинской экономики на десятки миллиардов гривен в год.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев рассматривает вариант отмены железнодорожного сообщения с Россией.