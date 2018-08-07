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Митинги "провалились"? Против пенсионной "реформы" вышли 225 тысяч человек в 300 городах Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в 281 городе и собрали 225 тыс. человек, сообщает Конфедерация труда России (КТР). Этот результат беспрецедентен – еще ни одна народная волна протеста не была столь масштабной, утверждают организаторы. Правда, граждане страны все-таки митингуют так, как это удобно власти – разрозненно, а не в единой коалиции, в итоге транслируется мнение о "провале" акций.
07.08.2018
общество  |  добавить комментарий
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 4


НДС включат в квитанции С января 2019 г. суммы в платежках за жилищно-коммунальные услуги могут повыситься еще на 2% из-за роста НДС. Предложение рассматривается в Минэкономразвития, чиновники говорят о необходимости компенсационных мер для ресурсоснабжающих организаций. Решение, если оно будет принято, дезавуирует обещания Правительства о том, что рост НДС не коснется социально-значимых услуг.
06.08.2018
общество ;  | комментариев: 2
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В Нижнем Тагиле начали рассматривать дело семилетнего мальчика, который утонул в бассейне
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бассейн «Дельфин» в Бийске (2018) | Фото: Следственный комитет РФ

В Нижнем Тагиле начали рассматривать уголовное дело в в отношении 57-летнего тренера спортивной школы олимпийского резерва "Спутник". Мужчина обвиняется в причинении смерти ребенку по неосторожности, пишет информационное агентство "Все новости".

Трагедия случилась 2 октября 2017 года во Дворце водного спорта. По данным следствия, перед занятием тренер не рассказал детям о правилах безопасности. Под водой ребенка заметили другие люди и вытащили его из бассейна, однако на тот момент он уже находился в бессознательном состоянии. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мальчик скончался от утопления в воде.

"По словам самого тренера, в момент трагедии мальчик находился на восьмой дорожке. А наставник был в 25 м, у края пятой дорожки. В какой-то момент семилетний ребёнок пошёл ко дну. Уже в бессознательном состоянии его достали из воды и оказали первую помощь. Но спасти ребёнка не удалось", - пишет издание. Уже на следующем заседании начнутся прения сторон.

Напомним, что трагедия произошла во Дворце водных видов спорта "Уралвагонзавода". По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека".

"Руководство компании приносит свои соболезнования. Это - огромная трагедия и невосполнимая утрата. Руководство распорядилось работать совместно со следственными органами и провести внутреннюю проверку", - сообщали Накануне.RU ранее в пресс-службе УВЗ.

Другие новости по темам: Нижний Тагил, бассейн, уголовное дело, смерть
07.08.2018 12:15 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
14:15 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 22.05.2018 09:50 Мск
В Нижнем Тагиле будут судить тренера, обвиняемого в смерти ребенка в бассейне

Ранее 05.10.2017 15:29 Мск
"Предварительная причина - утопление": прокуратура продолжает проверку смерти тагильского ребенка в бассейне "Уралвагонзавода"

Ранее 03.10.2017 12:15 Мск
Тагильский ребенок утонул в бассейне "Уралвагонзавода"

Ранее 02.10.2017 18:55 Мск
В Нижнем Тагиле на тренировке по плаванию утонул семилетний мальчик








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В Нижнем Тагиле начали рассматривать дело семилетнего мальчика, который утонул в бассейне
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