В Нижнем Тагиле начали рассматривать дело семилетнего мальчика, который утонул в бассейне

В Нижнем Тагиле начали рассматривать уголовное дело в в отношении 57-летнего тренера спортивной школы олимпийского резерва "Спутник". Мужчина обвиняется в причинении смерти ребенку по неосторожности, пишет информационное агентство "Все новости".

Трагедия случилась 2 октября 2017 года во Дворце водного спорта. По данным следствия, перед занятием тренер не рассказал детям о правилах безопасности. Под водой ребенка заметили другие люди и вытащили его из бассейна, однако на тот момент он уже находился в бессознательном состоянии. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мальчик скончался от утопления в воде.

"По словам самого тренера, в момент трагедии мальчик находился на восьмой дорожке. А наставник был в 25 м, у края пятой дорожки. В какой-то момент семилетний ребёнок пошёл ко дну. Уже в бессознательном состоянии его достали из воды и оказали первую помощь. Но спасти ребёнка не удалось", - пишет издание. Уже на следующем заседании начнутся прения сторон.

Напомним, что трагедия произошла во Дворце водных видов спорта "Уралвагонзавода". По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека".

"Руководство компании приносит свои соболезнования. Это - огромная трагедия и невосполнимая утрата. Руководство распорядилось работать совместно со следственными органами и провести внутреннюю проверку", - сообщали Накануне.RU ранее в пресс-службе УВЗ.