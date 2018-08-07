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Митинги "провалились"? Против пенсионной "реформы" вышли 225 тысяч человек в 300 городах Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в 281 городе и собрали 225 тыс. человек, сообщает Конфедерация труда России (КТР). Этот результат беспрецедентен – еще ни одна народная волна протеста не была столь масштабной, утверждают организаторы. Правда, граждане страны все-таки митингуют так, как это удобно власти – разрозненно, а не в единой коалиции, в итоге транслируется мнение о "провале" акций.
07.08.2018
общество  |  добавить комментарий
Аналитика
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 4


НДС включат в квитанции С января 2019 г. суммы в платежках за жилищно-коммунальные услуги могут повыситься еще на 2% из-за роста НДС. Предложение рассматривается в Минэкономразвития, чиновники говорят о необходимости компенсационных мер для ресурсоснабжающих организаций. Решение, если оно будет принято, дезавуирует обещания Правительства о том, что рост НДС не коснется социально-значимых услуг.
06.08.2018
общество ;  | комментариев: 2
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Новости
07.08.2018 12:31 Мск (14:31 Екб)
экономика | За рубежом
Германия начала укладку труб "Северного потока-2"
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Трубы для Северного потока-2, северный поток-2, OMK (2017) | Фото: nord-stream2.com

Проект газопровода "Северный поток-2", несмотря на трудности, продолжает реализовываться. Как сообщает РИА "Новостии", финансовый директор Uniper, одного из европейских партнёров "Газпрома", Кристофер Дельбрюк заявил, что Германия приступила к укладке труб ещё в конце июля. Кроме того, подготовительные работы ведутся в Швеции и Финляндии.
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Против строительства газопровода выступала Дания, однако был найден маршрут, позволяющий проложить трубу в обход неё.

Напомним, перед встречей с Владимиром Путиным в Хельсинки Дональд Трамп назвал идею "Северного потока-2" неприемлемой и выразил недовольство тем, что Германия, которую США якобы защищают от России, платит Москве за газ миллиарды долларов.

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07.08.2018 12:31 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:31 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 09.07.2018 21:00 Мск
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Германия начала укладку труб "Северного потока-2"
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