Германия начала укладку труб "Северного потока-2"

Проект газопровода "Северный поток-2", несмотря на трудности, продолжает реализовываться. Как сообщает РИА "Новостии", финансовый директор Uniper, одного из европейских партнёров "Газпрома", Кристофер Дельбрюк заявил, что Германия приступила к укладке труб ещё в конце июля. Кроме того, подготовительные работы ведутся в Швеции и Финляндии.

Против строительства газопровода выступала Дания, однако был найден маршрут, позволяющий проложить трубу в обход неё.

Напомним, перед встречей с Владимиром Путиным в Хельсинки Дональд Трамп назвал идею "Северного потока-2" неприемлемой и выразил недовольство тем, что Германия, которую США якобы защищают от России, платит Москве за газ миллиарды долларов.