Скандальная звезда фильмов "Такси" получил по лицу в ночном клубе Москвы

Известный французский актер Сами Насери, сыгравший главную роль в фильмах франшизы "Такси", был избит в Москве. Инцидент произошел в ночном клубе.

Ранее СМИ сообщили, что в ночь на 5 августа Насери был избит в одном из московских клубов. Известный актер отдыхал там вместе с братом. Инцидент якобы случился в результате конфликта с другим посетителем заведения, который ударил Насери по лицу.

В результате артист обратился в НИИ имени Склифосовского.

"Да, он обращался. Ему оказали помощь и выписали в тот же день домой", - сообщили РИА Новости в справочной медучреждения.

Подавал ли француз заявление в полицию - неизвестно.

Напомним, в 2014 году Сами Насери был арестован за поножовщину. А в 2007 году скандальному актеру дали 10 месяцев тюрьмы за драку в ресторане.