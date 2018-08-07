Екатеринбуржцы разработают дизайн архитектурных украшений для Зеленой рощи

Жители Екатеринбурга смогут разработать дизайн-концепцию малых архитектурных форм, которые в будущем разместятся в парке Зеленая роща. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии города, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о проведении конкурса "Малые архитектурные формы – 2018".

В первую очередь конкурс адресован архитекторам, дизайнерам, скульпторам, художникам, а также студентам профильных учебных заведений. Принимать заявки на участие будут с 8 по 22 августа, а конкурсные материалы необходимо направить организаторам до 21 сентября.

Стоит отметить, что проект благоустройства Зеленой рощи был вынесен в начале 2018 г. на обсуждение горожан. Общественники и архитекторы раскритиковали варианты модернизации Зеленой рощи за отсутствие концепции и стремление "закатать природу в асфальт". Все работы в парке должны начаться в 2019г., однако сейчас активисты недовольны "точечным" благоустройством Зеленой рощи, которым якобы занимается УГМК рядом со своей строящейся клиникой.