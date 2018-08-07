Минздрав назвал регионы, в которых живут самые здоровые дети

Минздрав представил рейтинг регионов России с наибольшим и наименьшим числом заболеваний среди детей до 14 лет.

Согласно данным за 2017 год, первое место в нем заняла Чечня. Там на 100 тыс. детского населения приходится 62 тыс.969,7 болезней.

Также в число самых "здоровых" регионов вошли Кабардино-Балкария (115 тыс.723), Республика Тыва (125 тыс.022), Адыгея (132 тыс.902) и Бурятия (141 тыс.168), передает RT.

Наибольшее число болезней наблюдается у детей из Ненецкого АО (352 тыс.120). Далее следуют Чукотский АО (349 тыс.436), Карелия (337 тыс. 077), Коми (335 тыс. 574) и Архангельская область (333 тыс. 831).

В прошлом году детский омбудсмен Анна Кузнецова раскритиковала предложение главы Минздрава Вероники Скворцовой "наказывать" родителей, которые отказались от вакцинации своих детей.

По ее словам, инициатива вызывает массу вопросов, в том числе о том, как установить связь между отказом от вакцинации и заболеванием ребенка.