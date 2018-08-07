В Югре нашли главу дептранса

Начальник регионального управления автомобильных дорог Константин Гребешок назначен директором Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа. Распоряжение подписала губернатор Югры Наталья Комарова.

Срочный служебный контракт с Константином Гребешком вступает в силу 7 августа, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа.

Как сообщало Накануне.RU, бывший глава дептранса Валерий Фомагин занял пост руководителя "Северавтодора".