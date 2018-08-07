В Перми из-за пожара в жилом доме эвакуировались 49 человек

В Перми рано утром произошел пожар в доме №16 по Курчатова. Пожарным пришлось эвакуировать 49 жильцов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 5.13. К моменту приезда первых пожарных из квартиры на четвертом этаже шел густой черный дым. На улицу сами эвакуировались 49 человек, еще двоих вывели пожарные.

Во время борьбы с пламенем нашли тело 64-летнего мужчины. Тушили пожар 29 человек при поддержке 9 единиц техники. Предварительная причина трагедии – неосторожное курение погибшего. Проводится проверка.