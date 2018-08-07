Российский олигарх Усманов продал свою долю в "Арсенале" за 550 млн фунтов

Российский олигарх Алишер Усманов продал свою долю в лондонском "Арсенале" спортивному магнату и владельцу контрольного пакета акций футбольного клуба Стэну Кронке.

Напомним, в июле стало известно, что Усманов рассматривает возможность продажи своего пакета акций "Арсенала". Сообщалось, что он убедился в невозможности купить контрольный пакет у Кронке и теперь стремится выйти из актива.

Как пишет Sports.ru со ссылкой на Financial Times, стоимость 30% акций, принадлежавших Усманову, составила 550 млн фунтов. Известно, что выкуп будет профинансирован в основном за счет кредита от "Дойче Банка", а также собственных средств Кронке (в размере около 45 млн фунтов). После завершения сделки Стэн Кронке станет единоличным владельцем лондонского клуба.

Напомним, в 2007 году Усманов намеревался увеличить долю в "Арсенале" до блокирующего пакета. В прошлом году российский бизнесмен вошел в десятку богатейших жителей Великобритании.