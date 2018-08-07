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Роскачество рассказало о нарушениях при изготовлении школьной формы

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06.08.2018
общество  |  комментариев: 2
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 4


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06.08.2018
политика ;  | комментариев: 2
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Новости
07.08.2018 11:25 Мск (13:25 Екб)
образование | В России
Роскачество: Более половины школьных брюк изготовлены с нарушениями
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школьная форма, одежда (2016) | Фото:http://m.dhgate.com/

Роскачество выявило нарушения в 60% образцов в ходе проверки школьных брюк. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства. При этом отмечается, что в 2016 году доля нарушений превышала 80%.
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В исследование, которое проводилось вместе с Минпромторгом, вошли самые популярные бренды школьной формы на российском рынке.

В режиме "тайного покупателя" эксперты закупили школьные брюки из 27 регионов. Были проверены 62 пары стоимостью от 500 до 3890 рублей.

Одежда оценивалась по 60 параметрам, в числе которых - качество пошива, наличие токсичных веществ, прочность, степень усадки после стирки, способность ткани "дышать" и впитывать влагу.

Брюки только шести марок ("Лидер Торг", "Одежда", "Смена", "Старт", Olmi и "Наша форма") соответствовали всем нормам по качеству и безопасности.

В ведомстве посоветовали родителям выбирать изделия, в котором содержится 45% натуральных волокон. При этом отмечается такой нюанс - в ряде образцов было обнаружено несоответствие фактическому составу, написанному на этикетке.

"Сегодня известны технологические способы поставщиков скрыть огрехи и изъяны сырья, замаскировав их вкраплением натуральных нитей", - прокомментировал руководитель Роскачества Максим Протасов.

В прошлом году минпромнауки Свердловской области предложило ввести ежегодные проверки качества тканей, которые используются для производства школьной формы. Губернатор Евгений Куйвашев обратил внимание на ситуацию с незаконным оборотом товаров легкой промышленности.

Отметим, сейчас вся детская одежда, включая школьную форму, должна соответствовать требованиям СанПиН, утвержденным Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17 апреля 2003 года.

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07.08.2018 11:25 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:25 Екб

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Роскачество: Более половины школьных брюк изготовлены с нарушениями
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