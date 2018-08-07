Роскачество: Более половины школьных брюк изготовлены с нарушениями

Роскачество выявило нарушения в 60% образцов в ходе проверки школьных брюк. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства. При этом отмечается, что в 2016 году доля нарушений превышала 80%.

В исследование, которое проводилось вместе с Минпромторгом, вошли самые популярные бренды школьной формы на российском рынке.

В режиме "тайного покупателя" эксперты закупили школьные брюки из 27 регионов. Были проверены 62 пары стоимостью от 500 до 3890 рублей.

Одежда оценивалась по 60 параметрам, в числе которых - качество пошива, наличие токсичных веществ, прочность, степень усадки после стирки, способность ткани "дышать" и впитывать влагу.

Брюки только шести марок ("Лидер Торг", "Одежда", "Смена", "Старт", Olmi и "Наша форма") соответствовали всем нормам по качеству и безопасности.

В ведомстве посоветовали родителям выбирать изделия, в котором содержится 45% натуральных волокон. При этом отмечается такой нюанс - в ряде образцов было обнаружено несоответствие фактическому составу, написанному на этикетке.

"Сегодня известны технологические способы поставщиков скрыть огрехи и изъяны сырья, замаскировав их вкраплением натуральных нитей", - прокомментировал руководитель Роскачества Максим Протасов.

В прошлом году минпромнауки Свердловской области предложило ввести ежегодные проверки качества тканей, которые используются для производства школьной формы. Губернатор Евгений Куйвашев обратил внимание на ситуацию с незаконным оборотом товаров легкой промышленности.

Отметим, сейчас вся детская одежда, включая школьную форму, должна соответствовать требованиям СанПиН, утвержденным Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17 апреля 2003 года.