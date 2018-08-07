Эксперты отнесли Челябинскую область к регионам с повышенным риском ротации губернатора в 2019 году

Фонд "Петербургская политика" подготовил очередной доклад с анализом предвыборной обстановки в российских регионах. В 2019 году в 16 субъектах Федерации пройдут выборы губернаторов, эксперты фонда обозначили "высокие риски" смены глав для 10 регионов, передает корреспондент Накануне.RU.

Примечательно, что из 33 глав субъектов, которые по предложению Владимира Путина пошли на выборы и стали губернаторами в 2014 году, к настоящему времени посты удалось сохранить лишь 17 губернаторам. Отсюда первая оценка рисков ротации от "Петербургской политики" - низких рисков для замены эксперты фонда не увидели ни у одного губернатора.

Оценку "средние риски" получили действующие главы Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Крыма, Вологодской, Курганской и Оренбургской областей. В то же время риск ротации в 2019 году (или раньше, например, досрочно после сентябрьских выборов 2018 года) по оценкам получили губернаторы Республик Алтай и Башкортостан, Ставропольского края, Астраханской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Мурманской и Челябинской областей. Невысоко оцениваются также шансы на переизбрание губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

"После дня голосования (9 сентября 2018 года. – прим.) открывается окно возможностей для следующей волны замены глав регионов – тем более что такие залповые перестановки приносили федеральной власти в последнее время очевидное эмоциональные удовлетворение. Наибольшее внимание будет приковано к регионам, у глав которых в 2019 году завершается срок полномочий", - говорится в пояснительной записке к этому своеобразному рейтингу-прогнозу на сайте фонда.

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