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06.08.2018
общество  |  комментариев: 2
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Кому и зачем нужны разговоры про политический M&A В России вновь заговорили о необходимости объединения сил на левом фланге в мощную коалицию, чтобы "дать бой" повышению пенсионного возраста. Идея тут же была подхвачена для актуализации проекта превращения политической системы в двухпартийную, по образу и подобию американской.
06.08.2018
политика ;  | комментариев: 2
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Новости
07.08.2018 11:41 Мск (13:41 Екб)
политика | Челябинская область
Эксперты отнесли Челябинскую область к регионам с повышенным риском ротации губернатора в 2019 году
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губернатор Челябинской области (2018) | Фото: Накануне.RU

Фонд "Петербургская политика" подготовил очередной доклад с анализом предвыборной обстановки в российских регионах. В 2019 году в 16 субъектах Федерации пройдут выборы губернаторов, эксперты фонда обозначили "высокие риски" смены глав для 10 регионов, передает корреспондент Накануне.RU.
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Примечательно, что из 33 глав субъектов, которые по предложению Владимира Путина пошли на выборы и стали губернаторами в 2014 году, к настоящему времени посты удалось сохранить лишь 17 губернаторам. Отсюда первая оценка рисков ротации от "Петербургской политики" - низких рисков для замены эксперты фонда не увидели ни у одного губернатора.

Оценку "средние риски" получили действующие главы Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Крыма, Вологодской, Курганской и Оренбургской областей. В то же время риск ротации в 2019 году (или раньше, например, досрочно после сентябрьских выборов 2018 года) по оценкам получили губернаторы Республик Алтай и Башкортостан, Ставропольского края, Астраханской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Мурманской и Челябинской областей. Невысоко оцениваются также шансы на переизбрание губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

"После дня голосования (9 сентября 2018 года. – прим.) открывается окно возможностей для следующей волны замены глав регионов – тем более что такие залповые перестановки приносили федеральной власти в последнее время очевидное эмоциональные удовлетворение. Наибольшее внимание будет приковано к регионам, у глав которых в 2019 году завершается срок полномочий", - говорится в пояснительной записке к этому своеобразному рейтингу-прогнозу на сайте фонда.

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07.08.2018 11:41 Мск | Челябинск | Денис Лузин
13:41 Екб

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Эксперты отнесли Челябинскую область к регионам с повышенным риском ротации губернатора в 2019 году
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