У компании-куратора Антипинского НПЗ обновлен совет директоров

В группе компаний "Новый поток" произошли кадровые изменения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе организации.

Президент "NewStreamGroup" Дмитрий Мазуров избран председателем Совета директоров управляющей компании группы, АО "Новый Поток". Президентом этого общества назначен Андрей Зокин, который также вошел в Совет директоров. Ранее он работал в "Газпромбанке" и других компаниях.

Мазуров займется стратегическими вопросами и определит приоритетные направления развития компании, а также будет реализовывать инвестиционные проекты. За ним останется операционное управление. По его мнению, приход Зокина в "NewStreamGroup" способствует решению амбициозных задач, стоящих перед организацией.

В обновленный состав совета директоров АО "Новый Поток" вошли также старший вице-президент по коммерческой деятельности ГК "Новый Поток" Михаил Берещанский, старший вице-президент по обеспечению деятельности группы компаний Юрий Навражный и член совета директоров АО "Новый Поток" Александр Горбачев. Кадровые изменения в руководстве были одобрены стратегическим партнером, ПАО "Сбербанк России".

"Новый поток" — российская частная группа компаний, в которую входят предприятия, занимающиеся добычей и переработкой нефти. Один из крупных объектов – Антипинский нефтеперерабатывающий завод в Тюменской области.