В Свердловской области начнут проводить скриннинг на раннюю диагностику рака

В начале осени на Среднем Урале начнется реализация пилотного проекта по скринингу, направленному на раннюю диагностику рака. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

По словам врачей, скрининг - это не профосмотр и не диспансеризация, он подразумевает массовое обследование людей из определенных групп риска, которые не считают себя больными и не обращаются к врачам. Основная цель скрининга - выявить болезнь раньше, чем она вызовет симптомы, и полностью излечить ее. Уже научно обоснована целесообразность скринингов на рак легких, кишечника, а у женщин - на рак молочной железы и шейки матки: обследования на эти заболевания рекомендуется проводить в определенном возрасте, когда они чаще встречаются. Также имеет значение наличие факторов риска, например, скрининг на рак легких показан только курящим.

Методологию и первые обследования ограниченного круга горожан возьмет на себя Свердловский областной онкологический диспансер. Планируется, что в рамках договоров с несколькими предприятиями Екатеринбурга их сотрудники пройдут анкетирование, а после будут направлены на дополнительные обследования. Также проект предполагает обеспечение тесной обратной связи с лечебными учреждениями: для этого в онкодиспансере уже прошла серия рабочих совещаний с представителями Горздрава и Минздрава.

"Нам необходимо оценить, какие дополнительные ресурсы потребуются при проведении скрининга - в оборудовании, в персонале - а после внедрить эту практику по Свердловской области. Приемы будут проходить по субботам", - рассказал заместитель главного врача онкодиспансера по хирургии, доктор медицинских наук Александр Дорофеев.

"В связи с реализацией пилотного проекта по скринингу на онкологические заболевания будет пересмотрена работа медицинского персонала смотровых кабинетов. Перспективы реализации образовательной программы по обучению сотрудников смотровых кабинетов современным методикам выявления предраковых и раковых заболеваний уже обсуждались с медицинским колледжем", - отметила руководитель Свердловского областного центра медицинской профилактики Светлана Глуховская.