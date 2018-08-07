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06.08.2018
общество  |  комментариев: 2
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Кому и зачем нужны разговоры про политический M&A В России вновь заговорили о необходимости объединения сил на левом фланге в мощную коалицию, чтобы "дать бой" повышению пенсионного возраста. Идея тут же была подхвачена для актуализации проекта превращения политической системы в двухпартийную, по образу и подобию американской.
06.08.2018
политика ;  | комментариев: 2
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В Свердловской области начнут проводить скриннинг на раннюю диагностику рака
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химиотерапия, онкология, рак (2017) | Фото: evimeds.ru

В начале осени на Среднем Урале начнется реализация пилотного проекта по скринингу, направленному на раннюю диагностику рака. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.
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По словам врачей, скрининг - это не профосмотр и не диспансеризация, он подразумевает массовое обследование людей из определенных групп риска, которые не считают себя больными и не обращаются к врачам. Основная цель скрининга - выявить болезнь раньше, чем она вызовет симптомы, и полностью излечить ее. Уже научно обоснована целесообразность скринингов на рак легких, кишечника, а у женщин - на рак молочной железы и шейки матки: обследования на эти заболевания рекомендуется проводить в определенном возрасте, когда они чаще встречаются. Также имеет значение наличие факторов риска, например, скрининг на рак легких показан только курящим.

Методологию и первые обследования ограниченного круга горожан возьмет на себя Свердловский областной онкологический диспансер. Планируется, что в рамках договоров с несколькими предприятиями Екатеринбурга их сотрудники пройдут анкетирование, а после будут направлены на дополнительные обследования. Также проект предполагает обеспечение тесной обратной связи с лечебными учреждениями: для этого в онкодиспансере уже прошла серия рабочих совещаний с представителями Горздрава и Минздрава.

"Нам необходимо оценить, какие дополнительные ресурсы потребуются при проведении скрининга - в оборудовании, в персонале - а после внедрить эту практику по Свердловской области. Приемы будут проходить по субботам", - рассказал заместитель главного врача онкодиспансера по хирургии, доктор медицинских наук Александр Дорофеев.

"В связи с реализацией пилотного проекта по скринингу на онкологические заболевания будет пересмотрена работа медицинского персонала смотровых кабинетов. Перспективы реализации образовательной программы по обучению сотрудников смотровых кабинетов современным методикам выявления предраковых и раковых заболеваний уже обсуждались с медицинским колледжем", - отметила руководитель Свердловского областного центра медицинской профилактики Светлана Глуховская.

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07.08.2018 11:04 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:04 Екб

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В Свердловской области начнут проводить скриннинг на раннюю диагностику рака
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