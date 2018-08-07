В 2019 году губернатор Зауралья Алексей Кокорин может быть отправлен в отставку

Фонд "Петербургская политика" опубликовал ежемесячный рейтинг глав российских регионов, у которых есть риски лишиться своего кресла.

В этот рейтинг попал и губернатор Курганской области Алексей Кокорин с довольно низким показателем, однако его риск лишиться губернаторского поста пока оценивается как средний. В одну линейку с Кокориным попали главы Крыма, Вологодской и Оренбургской областей.

В Зауралье выборы губернаторы намечены на осень 2019 года.

"Социально-политический фон жизни регионов в июле по-прежнему в значительной мере определялся фактором пенсионной реформы. Июньская попытка региональных властей дистанцироваться от публичной поддержки этой инициативы была пресечена федеральной властью. В результате значительная часть региональных парламентов и многие губернаторы были вынуждены или открыто высказаться за изменение пенсионного возраста, или, по меньшей мере, направить в Москву положительные отзывы", - отмечается в сообщении фонда.

Стоит отметить, что глава Зауралья никак не отреагировал на митинги оппозиции и профсоюзов, которые выступили против повышения пенсионного возраста в России. Более того, Алексей Кокорин даже не вышел из отпуска, когда следователи ФСБ задержали его заместителя Сергея Чебыкина.