Посылки на "Почте России" можно будет забирать без паспортов и извещений

Во всех отделениях "Почты России" посылки и письма можно будет забирать без бумажных извещений и паспорта, сообщает газета "Известия".

Отмечается, что новое правило касается всех отправлений, которые не требуют оплаты.

Клиенту необходимо завести электронную подпись в почтовом отделении или заполнить регистрационную форму на сайте. На почте нужно назвать оператору свои фамилию, имя и отчество или трекинг-номер отправления, чтобы сотрудник отделения нашел его в базе.

В октябре 2017 года Роскомнадзор запретил "Почте России" требовать от граждан указывать паспортные данные при получении отправлений из зарубежных интернет-магазинов. Однако сообщалось, что почтовые работники продолжают это делать.