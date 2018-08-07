Минпромторг РФ поддержал инициативу создания центра ядерной медицины в Свердловской области

Минпромторг РФ поддержал инициативу Евгения Куйвашева по созданию в регионе центра ядерной медицины, об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Эта идея будет включена в разрабатываемые документы стратегического развития фармацевтической и медицинской промышленности на период до 2030 года.

Напомним, губернатор в июне 2018 года дал поручения по созданию в Екатеринбурге единого центра ядерной медицины. В июле на полях международной выставки Иннопром-2018 он подписал соглашение с заинтересованными сторонами о создании такого центра к 2020 году.

Центр ядерной медицины сможет оказывать комплексные услуги в таких областях медицины, как онкология, кардиология, неврология и других. Технологии ядерной медицины позволяют проводить точную диагностику и лечение.

К работе над проектом привлечены исполнительные органы госвласти региона, предприятия, обладающие производственными компетенциями, такие, как "Институт реакторных материалов", "ПЭТ-Технолоджи", "Комбинат "Электрохимприбор", "Русатом Хэлскеа", "Уральское производственное предприятие "Вектор", а также вузы с соответствующей научно-исследовательской базой, в том числе, Уральский федеральный университет и Уральский государственный медицинский университет.

По мнению экспертов, на Среднем Урале есть все необходимое для формирования одного из сильнейших в стране кластеров ядерной медицины.