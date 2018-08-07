Порошенко приказал начинать подготовку к "вмешательству России" в предстоящие выборы

Украинский президент Петр Порошенко поручил Совету нацбезопасности и обороны уже сейчас начинать подготовку к "вмешательству России" в предстоящие в следующем году выборы. В этом у него "нет никаких сомнений", заявил Порошенко на своей странице в Facebook.

По его словам, в Киеве, Брюсселе, Вашингтоне и "абсолютном большинстве западных столиц" не сомневаются, что Россия готовит "масштабное вмешательство в избирательные процессы". Цель этого воображаемого вмешательства - "сломать европейское единство и солидарность с Украиной", а также расколоть трансатлантический альянс и поддержать националистические и евроскептические силы.

"Поручаю Совету национальной безопасности и обороны Украины предусмотреть отдельное заседание по противодействию вмешательству в выборы", - заявил Порошенко.

Неделю назад секретарь Совета Александр Турчинов сказал, что каждый день нужно ожидать "активных военных действий" со стороны России. Он также связал свои ожидания с результатами президентских и парламентских выборов, после которых Россия якобы начнет войну против Украины, если их результаты не устроят Москву.

Отметим, что никаких доказательств "вмешательства России в выборы" ни Порошенко, ни Турчинов не привели. При этом характерно, что Порошенко, согласно последним опросам, не проходит даже во второй тур выборов.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в июле Порошенко заявил, что ожидает российской "военной атаки" на украинские порты в Азовском море.