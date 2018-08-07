Работников Уралвагонзавода наградили в честь юбилея Дзержинского района

72 сотрудника УВЗ отмечены грамотами за доблестный труд и достижение высоких производственных результатов. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уралвагонзавода, награждение прошло на торжественном собрании в честь 85-летия Дзержинского района.

Праздник прошел во Дворце культуры имени И.В. Окунева при активной поддержке Уралвагонзавода и собрал ветеранов и школьников, представителей промышленности, образования, культуры, малого и среднего бизнеса Вагонки. В их адрес звучали слова поздравления от глав Дзержинского района и Нижнего Тагила, от депутатов городской думы и законодательного собрания Свердловской области, губернатора и многих других. Телеграмму из Магаданской области прислал врио губернатора Магаданской области, бывший мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. И каждый из поздравлявших отмечал уникальную историю Дзержинского района. Его большие производственные достижения вклад в развитие не только Нижнего Тагила и Уральского региона, но и всей страны.