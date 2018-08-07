В Екатеринбурге пенсионерам расскажут, как найти работу

Екатеринбургский центр занятости проведет несколько мероприятий, приуроченных ко Дню пенсионера, который состоится 26 августа. Специалисты научат пенсионеров самостоятельно искать работу, а также проконсультируют их по вопросам дополнительного профессионального образования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе информационной политики Свердловской области.

Особое внимание специалисты центра занятости намерены уделить информированию: будут выпущены буклеты и организованы консультации по различным вопросам. Для тех пенсионеров, которые хотят возобновить трудовую деятельность, проведут специальные обучающие курсы.

"Работа будет организована и с работодателями: пройдут семинары и совещания, посвященные вопросам трудового законодательства и направленные на недопущения возрастной дискриминации на рынке труда. Речь также пойдет о привлечении граждан предпенсионного возраста в качестве наставников для молодежи, впервые приступающей к трудовой деятельности", – сказал директор городского центра занятости Владимир Подгорнов.

Также ожидается, что в нескольких городах области пройдут тематические ярмарки вакансий для граждан пенсионного возраста, дни открытых дверей службы занятости населения и мастер-классы по обучению навыкам трудоустройства.

Отметим, в Свердловской области День пенсионера пройдет в шестой раз.

Напомним, что в июле Госдума в первом чтении поддержала законопроект о повышении пенсионного возраста. Как говорил инициатор данного проекта премьер-министр Дмитрий Медведев, это позволит увеличить пенсию в стране. Согласно проекту, женщины будут работать до 63 лет, а мужчины - до 65 лет.