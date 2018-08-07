Тюремный срок до 6 лет и штраф в 1 млн рублей грозит мужчине, который в Челябинске устроил игорный притон

В Челябинске будут судить 42-летнего местного жителя за организацию игорного притона.

В ноябре 2017 года в помещении, расположенном на первом этаже дома №105 по улице Труда, мужчина проводил азартные игры, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Свою вину обвиняемый признал полностью.

"В ходе расследования по уголовному делу изъяты 6 системных блоков, 7 мониторов, видеорегистратор, устройство для проверки денежных купюр", - добавили в прокуратуре.

Сейчас мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.