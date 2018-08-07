Резонансное дело московского врача Елены Мисюриной направлено на дополнительное расследование

Московский городской суд вернул уголовное дело врача Елены Мисюриной на дополнительное расследование. Об этом Накануне.RU сообщили в Следственном комитете России.

Напомним, 22 января Черемушкинский суд приговорил врача-гематолога Елену Мисюрину к двум годам колонии за смерть пациента. История вызвала широкий общественный резонанс. Однако в апреле Мосгорсуд отменил приговор и направил дело прокурору для устранения недостатков.

Как пояснили в СКР, изначально дело передали в следственное управление ЮЗАО Главного следственного управления СК России по Москве. Но для проведения объективного дополнительного расследования и установления точной картины произошедшего принято решение о передаче материалов в другое следственное подразделение столичного ГСУ СКР. В ведомстве заверили, что будут учтены все поступившие обращения и ходатайства по данному уголовному делу.

Как сообщало Накануне.RU, в июле этого года Следственный комитет России и представители "Национальной медицинской палаты" предложили ввести в Уголовный кодекс новые статьи для более точной квалификации врачебных ошибок.