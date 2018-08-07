Николай Цуканов впервые приедет в Челябинск. Визит уральского полпреда на объекты саммитов ШОС и БРИКС закрыли от СМИ

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов завтра, 8 августа, с рабочим визитом посетит Челябинск, передает корреспондент Накануне.RU.

Это первая поездка полпреда на Южный Урал. Цуканов ознакомится с работой универсального рельсобалочного стана на Челябинском металлургическом комбинате (входит в группу "Мечел"), а также посетит строительные площадки челябинского аэропорта и конгресс-холла "Таганай-2020", который возводится на улице Труда и станет основной площадкой саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Затем полпред проведет совещание с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.

Добавим, что на объезде Николая Цуканова будут сопровождать только видеооператоры, остальные журналисты смогут принять участие только в совещании в областном правительстве. Добавим, что в ходе визита полпреда в другие регионы УрФО, мероприятия с его участием были открыты для СМИ.

Напомним, в июле с приходом нового полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе ужесточились правила проведения совещаний в резиденции на ул. Добролюбова. От посетителей требуют сдавать мобильные телефоны, это же касается и журналистов.

Таким образом, решение о не допуске журналистов на мероприятия с участием Цуканова в Челябинске может говорить, как об усилении тенденции нового полпреда на закрытость и "секретность", так и плохой знак для Дубровского, поскольку в Челябинске в настоящий момент низкая степень готовности объектов для проведения саммитов ШОС и БРИКС. Кроме того, нет окончательного решения и по проекту ВСМ. Челябинский металлургический комбинат уже заявил, что готов поставлять рельсы для строительства ВСМ. Однако концессионера для реализации проекта власти еще не нашли. Стоимость проекта оценивается в 360 млрд руб., а согласно заявке, 50% расходов предлагается покрыть капитальным грантом государства. Пойдут ли на это федеральные власти, станет известно после 30 сентября.