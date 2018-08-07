Связали и вывезли в лес: ДПС-ник в Петербурге задержан по подозрению в похищении человека

Задержан заместитель командира взвода отдельной роты ДПС ГИБДД по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга, который подозревается в похищении человека.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Ленобласти, 9 июля в поселке Зимитицы Волосовского района трое жителей Петербурга, в том числе сотрудник полиции, затолкали 31-летнего мужчину в автомобиль, связали и вывезли в лес.

Его избивали и требовали возврата якобы похищенного имущества. При этом подозреваемые надели похищенному на голову мешок. Мужчина сумел освободиться и убежать.

Полицейский арестован, двое его сообщников в розыске.В МВД проводят служебную проверку.

Год назад в Москве полицейского обвинили в похищении бизнесмена. По данным СК, трое мужчин решили похитить предпринимателя с целью получения денег от последнего под предлогом возвращения долга.