Сургутские общественники связали поджог машины своего сотрудника с разоблачением "аптечной наркомании"

Лидер сургутской общественной организации "Народный патруль" Олег Избаш связал сожжение машины своего сотрудника с профессиональной деятельностью – разоблачением "аптечной наркомании". Он записал обращение к главе городского управления МВД Александру Ерохову, требуя взять расследование под контроль, передает корреспондент Накануне.RU.

"Всем известно, что в конце июля был сожжен автомобиль нашего активиста Видади Кулиева. Дело передали в полицию, он написал заявление. Насколько мы знаем, каких-то данных о поджигателе до сих пор нет. В том районе везде установлены камеры. Мы надеемся, что полиция сможет просмотреть записи и найти, куда скрылся поджигатель. Обращаюсь к Александру Ерохову. Прошу обратить внимание на эту историю. Можно представить на минуту, что поджог произошел из-за нашей деятельности: Видади последнее время долго дежурил в аптеках, чаще всего один. Если происшествие действительно связано с деятельностью "Народного патруля", мне страшно жить в таком городе. В современных России и Сургуте непозволительно говорить о том, что есть ОПГ, которая держит аптеки, незаконно продающие рецептурные препараты, и может легко поджечь автомобиль того, кто перешел ей дорогу", - говорит Избаш.

"Народный патруль" занимается тем, что пытается бороться с аптеками, которые незаконно торгуют сильнодействующими психотропными лекарствами, продаваемыми только по рецепту. В частности, активисты проводят "контрольные закупки", а потом передают информацию силовикам. Зимой другая общественная организация, "Страна без наркотиков. Югра", провела митинг, на котором привлекала внимание к проблеме "аптечной наркомании".