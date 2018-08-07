Очередное "Ядрово"? В Подмосковье нашли новую опасную свалку, которая травит жителей

В Подмосковье обнаружена еще одна опасная свалка. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СК России по Московской области, было установлено, что ООО "СВМ-1" на арендуемой части земельного участка вблизи деревни Толбино ведется производственная деятельность по сбросу, утилизации и складированию твердых коммунальных бытовых отходов для их дальнейшей перезагрузки на полигон. Однако проверка показала, что данная территория уже фактически превращена в полигон ТБО, который сильно задымлен и в воздух выбрасывается огромное количество вредных ядовитых примесей, что ставит под угрозу жизнь и здоровье жителей ближайших населенных пунктов.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "производство, хранение продуктов, выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности". Сейчас проводится расследование.

Напомним, в конце марта на полигоне бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе Московской области произошел выброс свалочного газа, после чего были госпитализированы полсотни детей. Разразившийся скандал привел к отставке главы района Евгения Гаврилова. А недавно на "Ядрово" лопнул изолирующий свалку купол и город вновь стал задыхаться.