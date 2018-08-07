В приморской школе, где ребенка заставили чистить зубы, вскрылись факты поборов

Прокуратура в Приморье проверила школу, в которой учительница заставила второклассника чистить зубы перед всем классом после отказа его родителей сдавать деньги на жалюзи.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, установлены факты так называемых "поборов" с родителей учеников.

Инцидент произошел в мае в 35-й школе поселка Угловое. По данным местных СМИ, учительница в присутствии всего класса заставила одного из учеников чистить зубы прямо на уроке. Тогда сообщалось, что классный руководитель уволена.

По данным прокуратуры, после проверки директора учебного заведения оштрафовали и привлекли к дисциплинарной ответственности. Начальнику управления образованием Артемовского городского округа внесли представление. Классный руководитель, по данным ведомства, уволилась по собственному желанию.