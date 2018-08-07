Самолет "Аэрофлота" "Москва – Нижневартовск" экстренно сел в Перми из-за почечных колик одного из пассажиров

Ночью в Перми совершил вынужденную посадку самолет, летевший из Москвы в Нижневартовск. Одному из пассажиров стало плохо, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского управления на транспорте МВД.

"Сегодня в 3.20 в международном аэропорту Перми сел борт, летевший из московского "Шереметьево" в Нижневартовск. Стало плохо одному из пассажиров. Бригада "скорой" доставила его в одну из больниц с диагнозом "почечные колики". На борту было 130 пассажиров и шесть членов экипажа", - уточнили в управлении.

В 4.23 борт вылетел в Югру. Согласно онлайн-расписанию "Шереметьево", борт принадлежит "Аэрофлоту".