Администрация Чебаркуля получила два предупреждения УФАС

УФАС выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях Администрации Чебаркуля по утверждению административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг по размещению нестационарных торговых объектов и организации розничного рынка. Мэрии выдано два предупреждения с требованием до 1 октября внести изменения в регламенты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

В УФАС считают, что ряд положений регламентов не соответствует требованиям Закона о защите конкуренции.

До 1 октября мэрия должна внести изменения в регламенты, иначе будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.