Будет город-призрак? В Надвоицах останавливают мощности завода Дерипаски

"РусАл" приступил к консервации электролизных мощностей Надвоицкого алюминиевого завода.

Как сообщает "Интерфакс", с апреля завод работает на склад. Предприятие полностью ориентировано на американский рынок и в результате санкций потеряло возможность для сбыта своей продукции.

При этом "РусАл" сообщает, что работники получат возможность сохранить занятость, кроме того их в приоритетном порядке будут устраивать на ООО "Русский радиатор". На данный момент на Надвоицком алюминиевом заводе занято 343 человека.

Как сообщало Накануне.RU, ещё пять лет назад работники НАЗа направляли обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором упомянули, что в случае остановки работы предприятия на карте России появится еще один город-призрак и тысячи нищих.